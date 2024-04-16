Экс-сотрудник ЦРУ: США строят свою внешнюю политику по сценарию фильмов Marvel

История так и не научила Вашингтон, что людям невозможно навязать свои идеи с помощью оружия, а ездить по миру и свергать каждого диктатора, тратя на это кучи денег и человеческих жизней, — совершенно бесполезно. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Майк Димино в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, США словно живут в супергеройском фильме, искренне веря, что должны «спасать» каждую страну, забывая при этом про свою собственную.
МАЙК ДИМИНО, бывший сотрудник ЦРУ:20 лет в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане доказали, что мы не можем навязать либеральную демократию с помощью оружия. Иран — страна с населением 90 миллионов человек, и большинство людей в этой стране должны сами преодолеть то, что многие социологи и политологи называют проблемой коллективного действия. Необходим анализ затрат и выгод, связанных с органическими политическими изменениями — этот расчёт должен дойти до той точки, когда изменения смогут осуществиться. И именно так и должен происходить этот процесс, если мы хотим, чтобы изменения оказались долгосрочными и значимыми.
Сама идея о том, что США должны использовать свои вооружённые силы, чтобы колесить по миру и свергать каждого мелкого диктатора, которого находят, увязать там, тратя триллионы долларов и тысячи американских жизней, не имея при этом никакой реальной цели или задачи и растрачивая наши национальные ресурсы, которые стоило бы направить на решение гораздо более насущных проблем, — всё это просто не отвечает интересам Америки.
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