Всё более очевидна становится бессмысленность украинского конфликта для Киева и его западных союзников, пишет обозреватель The Hill Томас Грэм. Дело в том, что, когда стороны конфликта сядут за стол переговоров, на повестке будут стоять всё те же вопросы, которые были на повестке ещё за несколько месяцев до начала конфликта.

Конфликт на Украине продолжается вот уже третий год, и конца ему пока не видно. При этом, как отмечает обозреватель The Hill Томас Грэм, у Запада и Украины нет надёжной стратегии на будущее и способности противопоставить что-либо России.

Санкции не нанесли ущерб экономике страны, Россия сумела перестроить и переориентировать свою торговлю таким образом, чтобы уменьшить зависимость от Запада как партнёра и от доллара как средства платежа. В этих обстоятельствах расширение ограничительных мер, за которое выступают союзники Украины, вряд ли навредит России, так как там надеются. Аналогичным образом, оснащение Украины более совершенным оружием, в том числе истребителями F-16 и ракетами ATACMS, не окажет решающего влияния на преодоление российских оборонительных позиций.

По мнению Грэма, конфликт сейчас зашёл в тупик. И, вероятно, он будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон, скорее всего Киев, не будет истощена или не придёт к выводу, что не может добиться успехов военными действиями. Когда начнутся переговоры, на повестке будут стоять два вопроса: гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий и распоряжение территорией, отошедшей под контроль России, — те самые два вопроса, которые были на повестке ещё за несколько месяцев до начала конфликта в феврале 2022 года.