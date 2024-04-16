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Обозреватель Hill: бессмысленность конфликта на Украине всё более очевидна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всё более очевидна становится бессмысленность украинского конфликта для Киева и его западных союзников, пишет обозреватель The Hill Томас Грэм. Дело в том, что, когда стороны конфликта сядут за стол переговоров, на повестке будут стоять всё те же вопросы, которые были на повестке ещё за несколько месяцев до начала конфликта.
Обозреватель Hill: бессмысленность конфликта на Украине всё более очевидна
АР
Конфликт на Украине продолжается вот уже третий год, и конца ему пока не видно. При этом, как отмечает обозреватель The Hill Томас Грэм, у Запада и Украины нет надёжной стратегии на будущее и способности противопоставить что-либо России.
 
Санкции не нанесли ущерб экономике страны, Россия сумела перестроить и переориентировать свою торговлю таким образом, чтобы уменьшить зависимость от Запада как партнёра и от доллара как средства платежа. В этих обстоятельствах расширение ограничительных мер, за которое выступают союзники Украины, вряд ли навредит России, так как там надеются. Аналогичным образом, оснащение Украины более совершенным оружием, в том числе истребителями F-16 и ракетами ATACMS, не окажет решающего влияния на преодоление российских оборонительных позиций.
 
По мнению Грэма, конфликт сейчас зашёл в тупик. И, вероятно, он будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон, скорее всего Киев, не будет истощена или не придёт к выводу, что не может добиться успехов военными действиями. Когда начнутся переговоры, на повестке будут стоять два вопроса: гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий и распоряжение территорией, отошедшей под контроль России, — те самые два вопроса, которые были на повестке ещё за несколько месяцев до начала конфликта в феврале 2022 года.
 
Безусловно, пишет Грэм, детали фактического урегулирования будут отличаться от тех, которые могли быть согласованы в преддверии конфликта. Однако, учитывая успехи российских сил на поле боя, эти уточнения, вероятно, будут не в пользу Киева: например, Украина может потерять больше территории, чем имела бы в 2022 году.
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