Экс-аналитик ЦРУ: военный опыт НАТО и рядом не стоял с «искусным» ведением войны Россией
В случае какой бы то ни было конфронтации между Россией и НАТО мы знаем, что у большинства стран НАТО нет такого военного опыта, какой есть у России. И даже у США в их войнах в Ираке и Афганистане характер военных действий был совершенно иной, чем тот, который мы наблюдаем сегодня на Украине.
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Они полагают, что Россия — отсталая страна, полная пьяниц, что солдат там набирают из пенитенциарных учреждений, тюрем, психушек, что никто не хочет служить в российской армии, и так далее, и так далее… И что действительно ужасает, так это то, что они действительно в это верят.
Россия создаёт новую форму ведения войны, с которой НАТО никогда не сталкивалось. А большинство боевых действий, которые сейчас происходят, ведутся Украиной как армией — посредником НАТО. Они как бы сочли её за члена НАТО, хотя официально такого статуса ей никто не давал.
Мы наблюдаем прогресс, Россия со временем проявляет огромную гибкость. Например, использование планирующих бомб. Русские сидели со своими огромными бомбами, 1500-килограммовыми, 3000-килограммовыми, сидели и думали: «И что нам с ними делать?» И кто-то говорит: «А давайте приделаем к ней крылья, прикрепим то-то и то-то» — и вот она уже может планировать и поражать цель с некоторой степенью точности. Ну, как вам?
Украинская армия сейчас находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально могут сравнять их позиции с землёй. Не то чтобы раньше они сидели в глубоко зарытых подземных бункерах, которые были хорошо укреплены бетоном… Но даже и их эти новые бомбы, которые есть у России, могли бы уничтожить. Использование беспилотников, в частности, тоже оказалось для России эффективным. Кроме того, они смогли разработать экраны для танков, чтобы предотвращать атаки украинских беспилотников. И у них есть средства радиоэлектронной борьбы.
Так что Россия становится всё более и более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает. Для Запада же ситуация совершенно обратная. Запад придумал для Украины это контрнаступление в прошлом году, надеясь атаковать три укреплённые оборонительные линии без авиации и прикрытия с воздуха. Великолепная идея! И что из этго вышло?
Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.
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