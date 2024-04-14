Le Parisien: Украина признала, что столкнулась с трудностями из-за российского наступления

22:07
Чемпионат России по плаванию станет отборочным этапом на Игры БРИКС и Игры дружбы
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что чемпионат страны станет отборочным этапом на Игры БРИКС и Игры дружбы.
21:55
После массовой драки в центре Саратова возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова.
21:50
Гендиректор «Факела»: судья матча с «Ростовом» должен быть отстранён от работы минимум на сезон
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскритиковал работу судейской бригады Артёма Любимова на матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».
21:40
Климкин: обстреливая энергосистему, Россия делает Украину ненужной для ЕС
Россия делает Украину ненужной для ЕС, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин.
21:36
Впервые за 12 лет чемпионом Бундеслиги стала не «Бавария»
«Бавария» не смогла завоевать чемпионство в сезоне-2023/24.
21:32
Более 16,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий в Оренбуржье
Свыше 16,5 тыс. человек эвакуированы из жилых домов и с приусадебных участков на территориях, частично затопленных в Оренбургской области.
21:20
В отношении водителя, сбившего мальчика на самокате в Петербурге, возбудили дело
В отношении водителя, сбившего ребёнка на электросамокате в Выборгском районе Петербурга, возбудили уголовное дело.
21:16
Матч «Удинезе» и «Ромы» остановили из-за проблем со здоровьем у игрока римлян
Матч 32-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» завершился досрочно из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Эвана Н'Дика.
21:11
В ДТП с грузовиком в Алуште погибли мужчина и две женщины
В Алуште произошло ДТП с грузовиком, мужчина и две женщины погибли.
21:02
СК возбудил дело после массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы
По факту драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве.
21:01
«Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ
«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
Французская «дочка» Auchan Ceetrus продала свои активы в России
«Дочка» Auchan Ceetrus продала свои активы в России.
20:45
Посла Ирана вызвали в МИД Иордании
Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю.
20:43
«Матч ТВ»: Рахимова удалили в матче РПЛ из-за предложения подраться тренеру «Крыльев Советов»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был удалён в перерыве матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:31
Эксперт Меркурис: ВС России могут взять под контроль ещё 45 городов
Российские военные могут взять под контроль 45 городов в центральном регионе Донбасса, допустил британский аналитик Александр Меркурис.
20:29
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в чемпионате Англии
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
20:24
Бывший офицер армии США привёл три варианта развития событий на Ближнем Востоке
Бывший офицер армии США Скотт Беннет в эфире RT привёл три варианта развития событий после атаки Ирана на Израиль.
20:20
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
«Байер» победил «Вердер» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
20:14
Малютин и Рогожинова одержали победы в первый день чемпионата России по плаванию
Мартин Малютин одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Казани.
20:13
В Орске провели дезинфекцию трёх улиц, попавших в зону подтопления
Дезинфекция первых трёх улиц, попавших в зону паводка и освободившихся от воды, прошла в Орске.
20:10
МИД Израиля назвал Иран величайшей угрозой региональной стабильности
Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку.
19:57
Российский пловец Малютин: желания переходить в другую сборную нет
Призёр Олимпийских игр в плавании Мартин Малютин рассказал о возможной поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже и потенциальном переходе в другую сборную.
19:52
Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля
Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.
19:51
Уровень воды в реке Тобол в Кургане ожидается выше максимума 1994 года
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает повышаться. Ожидается, что он окажется выше максимума 1994 года.
19:39
Радулов может продолжить карьеру в одном из московских клубов КХЛ
Агент хоккеиста казанского «Ак Барса» Александра Радулова Александр Черных рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.
19:35
Шевченко и Латыпов стали лидерами рейтинга СБР по итогам сезона
Наталия Шевченко возглавила женский рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2023/24.
19:30
Умерла актриса Головина
Актриса «Электротеатра Станиславский» Инна Головина умерла на 50-м году жизни после тяжёлой болезни.
19:28
ЦАХАЛ: две бригады резервистов примут участие в операциях в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшее время призвать две бригады резервистов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
19:21
Тренер российских пловцов категорически против их участия в парижской Олимпиаде
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
19:19
Байден обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль
Президент США Джо Байден обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль, сообщили в Белом доме.
19:11
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову об ответных мерах на действия Израиля
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об ответных мерах Тегерана на действия Израиля.
19:08
Экс-спортдир «Спартака» назвал Абаскаля слабейшим тренером в истории клуба
Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал новость об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
19:06
Плющенко — о переходе Самоделкиной в Казахстан: всё идёт по плану
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
18:54
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке.
18:54
Пять мирных жителей пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки. В результате атаки пострадали пять мирных жителей.
18:47
«РБ Спорт»: с Абаскалем «Спартак» покинут несколько специалистов из его штаба
Несколько специалистов из штаба Гильермо Абаскаля, которого московский «Спартак» сегодня отправил в отставку, покинут клуб вместе с экс-наставником красно-белых.
18:40
FT: Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций
Белград отказался от покупки истребителей у России из-за международных санкций.
18:39
Гол Роналдо принёс «Ростову» победу над «Факелом» в матче 24-го тура РПЛ
«Ростов» победил «Факел» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:31
Кирби: США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке
Власти США будут предпринимать все усилия для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
18:29
Тарасова: Россия сохранила высокий уровень фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что даже без международных турниров Россия сохранила высокий уровень фигурного катания.
18:26
По факту гибели рабочего на северо-западе Москвы организовали проверку
Следственный комитет организовал проверку по факту гибели рабочего на северо-западе Москвы.
18:19
Белый дом: армия Израиля показала превосходство в свете атаки Ирана
Армия Израиля показала превосходство в свете атаки Ирана, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
18:19
Зюганов заявил, что КПРФ будет продолжать развивать киберспорт в России
Геннадий Зюганов, комментируя организованный его партией турнир по Counter-Strike 2, сообщил, что КПРФ продолжит популяризовать массовый спорт на территории Российской Федерации.
18:17
Юрлова-Перхт: общалась со швейцарками, итальянками, все хотят нашего возвращения
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, скучают ли иностранные спортсмены по россиянам на международных соревнованиях.
18:11
В Днепре произошёл взрыв
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Днепре.
18:01
Белый дом: удар Ирана по Израилю был «крайне безуспешным»
Удар Вооружённых сил Ирана по объектам на территории Израиля в ответ на атаку израильских военных на иранское консульство в Дамаске был «крайне безуспешным». Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
18:00
«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» и не смог возглавить турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
17:59
Царукян отказался от реванша с Махачевым на UFC 302
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян отказался от реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе и соотечественником Исламом Махачевым на 302-м номерном турнире промоушена.
17:53
Галант: Израиль имеет шанс создать стратегический альянс против иранской угрозы
Израиль после атаки со стороны Ирана получил шанс создать стратегический альянс против угрозы, исходящей от Тегерана.
17:52
Шумков призвал жителей Курганской области не отказываться от эвакуации
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона не отказываться от эвакуации.