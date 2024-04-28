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Capital: Airbus продолжает использовать российский титан на канадских заводах

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Канадское правительство сделало для Airbus исключение в санкциях и разрешило использовать титан из России, рассказывает Capital. Европейская авиастроительная компания по-прежнему сильно зависит от российского экспорта: цена у других поставщиков намного выше.
Capital: Airbus продолжает использовать российский титан на канадских заводах
AP

Канада разрешила Airbus использовать российский титан, несмотря на введённые санкции, пишет Capital. Такое решение позволит авиастроительной компании более гибко подходить к производству на канадских заводах и компенсировать негативные последствия ограничений на выпуск A220.

Россия поставляет на мировой рынок 40% титана, который необходим для фюзеляжей, шасси и моторов. Покупка титана у других стран обходится авиапрому намного дороже, а выросший спрос спровоцировал рост цен.
 
В результате Airbus по-прежнему сильно зависит от российского экспорта. Огромное число заказов приводит к росту объёмов необходимого сырья, а поиск альтернативы титану из России требует времени.
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источник
Capital Германия Европа
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