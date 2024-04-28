Capital: Airbus продолжает использовать российский титан на канадских заводах

14:03
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Владимир Зеленский — специфический президент специфического режима, который не жалеет своих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
14:00
Песков: многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского
Вскоре многие люди, в том числе украинские граждане, усомнятся в легитимности Владимира Зеленского.
13:49
Вице‑президент «Ахмата»: в нашем регионе на стадионах пива не будет
Вице‑президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о потенциальном возвращении пива на стадионы российских клубов.
13:47
ВС России уничтожили ангары с беспилотниками и склады авиатехники ВСУ
За прошедшие сутки ВС России уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками, поразили склады с авиатехникой и места дислокации иностранных наёмников.
13:43
Армия России отразила четыре контратаки ВСУ в районе Часова Яра
Южная группировка войск Вооружённых сил России отбила несколько контратак ВСУ в ДНР.
13:41
Системы ПВО сбили за сутки 46 украинских дронов и пять ракет ATACMS
Российские средства ПВО сбили за сутки более 40 украинских дронов и пять ракет ATACMS, сообщили в Минобороны России.
13:34
Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Вязовое Белгородской области
Украинская армия атаковала село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.
13:34
ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР, заявили в Минобороны России.
13:26
Президент Палестины заявил, что Израиль в ближайшие дни начнёт операцию в Рафахе
Палестинский лидер Махмуд Аббас считает, что израильская армия начнёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа в ближайшие несколько дней.
13:24
ЦСКА попрощался с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Клуб ЦСКА опубликовал сообщение на официальном сайте, в котором попрощался с нападающим Андреем Светлаковым.
13:22
Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
Парламентская ассамблея Совета Европы — пустая и никчёмная структура, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
13:11
Царукян заявил, что из Махачева не стоит делать непобедимого супергероя
Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян поделился мнением об Исламе Махачеве, который является чемпионом дивизиона.
13:04
Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ
Количество жертв в городе Пологи Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ выросло до двух.
13:01
Трансляция инаугурации президента России состоится 7 мая в 12:00
Телеканал «Россия 1» анонсировал прямую трансляцию инаугурации президента России Владимира Путина.
12:56
Россия ограничила экспорт минеральных удобрений до 30 ноября 2024 года
Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года.
12:50
Marca: ФИФА и УЕФА в мае рассмотрят возможность введения санкций против испанской федерации футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрят возможность наложения санкций в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
12:50
Два гражданина Украины утонули в реке Тисе при попытке сбежать в Румынию
Два гражданина Украины утонули в реке Тисе при попытке перебраться в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации.
12:34
МЧС: более 2 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Курганской области
В Курганской области более 2 тыс. жилых и 6 тыс. дачных домов остаются подтопленными.
12:30
Фигурист Семененко проводит сборы в Италии
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко находится на сборах в Италии.
12:29
Песков заявил, что инвесторы перестанут верить Западу при изъятии активов России
Зарубежные инвесторы потеряют доверие к Западу в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:25
Захарова: Россия отвергает уступку новых регионов в обмен на замороженные активы
Россия не приемлет возможность уступить новые регионы в обмен на замороженные активы на Западе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
12:19
Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:19
В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
В двух регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу.
12:14
Песков: решение об изъятии активов России будет гвоздём гроба западной экономики
В случае если на Западе примут решение об изъятии российских активов, это станет «солидным гвоздём» в гроб их экономической системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:11
Почти 65 тысяч жителей Оренбургской области признаны пострадавшими от паводка
Почти 65 тыс. жителей Оренбургской области признали пострадавшими в результате паводка.
12:09
Мюллер заявил, что ему плевать на конфликт Тухеля и почётного президента «Баварии»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о конфликте между главным тренером команды Томасом Тухелем и почётным президентом Ули Хёнессом.
12:05
В Минздраве Латвии признали, что не смогут заменить лекарства из России
Минздрав Латвии не поддержал инициативу о запрете лекарств из России и Белоруссии.
11:55
МИД России назвал условие для приднестровского урегулирования
Продолжение процесса урегулирования приднестровского вопроса не произойдёт, если Молдавия не пересмотрит свою линию.
11:55
Сёмин — о борьбе за выживание в РПЛ: настоящий экстрим
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал борьбу за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).
11:50
Сёмин ответил на вопрос, почему Карпин не хочет уходить из «Ростова» на повышение
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.
11:46
В Москве арестовали студента МГУ за сбор денег для украинской армии
Студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.
11:41
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ посёлка Александровка
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ окрестностей храма в посёлке Александровка на западе Донецка.
11:40
El País: Вооружённые силы России совершили «качественный рывок»
Армия России с момента начала спецоперации на Украине увеличила свой боевой потенциал.
11:30
Федерация конного спорта России разрешила двум спортсменам выступать без флага страны
Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в середине апреля согласовало нейтральный статус двум спортсменам — Алексею Тюшкевичу и Алексею Мащенкову.
11:23
В РУСАДА отметили рост числа нарушений после использования БАДов
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о росте числа нарушений после использования биологически активных добавок.
11:22
Сальдо заявил, что ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении за сутки
Армия Украины потеряла до 45 военнослужащих за сутки на Херсонском направлении.
11:21
Песков заявил, что противники будут тестировать Россию «на слабо»
Противники в лице коллективного Запада «плюс один» будут тестировать Россию «на слабо», главное — это «слабо» не показать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
11:13
Песков: с украинской стороны нарастает паника, эту динамику важно поддержать
С украинской стороны на фронтах нарастает паника, эту динамику России важно поддержать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
11:12
ФСБР выставили счёт за проверку борцов на причастность к силовым структурам
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по итогам 2023 года возглавляемой им организации выставили счёт в размере ₣100 тыс. за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам.
11:10
Захарова заявила, что Россия продолжит открывать глаза миру на украинские фейки
Россия будет продолжать разоблачать такие фейки Киева, как инсценировка в Буче.
11:08
A haber: в Стокгольме прошла ещё одна акция по сожжению Корана
В Стокгольме шведская активистка Джейд Сандберг провела очередную акцию с сожжением Корана.
10:59
Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился после тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».
10:54
При обстреле со стороны ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек
В результате обстрела со стороны армии Украины города Пологи в Запорожской области погиб мужчина.
10:45
Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о том, что стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
10:43
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
10:40
Жители Оренбуржья получили более 1,6 млрд рублей в связи с паводком
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, получили 1 млрд 644 млн рублей выплат.
10:32
Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» на предмет дисциплинарных нарушений.
10:24
Кимаковский заявил об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке
В ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.
10:24
В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники
Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже авиатехники на Украину.
10:23
В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет
Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева сообщила, что самому юному спортсмену, проверенному Российским антидопинговым агентством, 11 лет.