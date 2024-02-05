MW: самый быстрый самолёт в мире — новый Су-57 превзойдёт лучшие американские истребители

Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире и превзойдёт западные аналоги сразу по нескольким параметрам, утверждает Military Watch. В отличие от американского F-35 российский самолёт сможет летать на сверхзвуке без использования форсажных камер, а его главным преимуществом станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения манёвренности на малых скоростях.

С 2025 года ВВС России начнут получать усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57, который будет оснащён новым двигателем АЛ-51Ф, пишет Military Watch. Новая силовая установка позволит истребителю выполнять полёт без использования форсажных камер не только на сверхзвуковых скоростях, но и на скоростях два и более Маха, что сделает его самым быстрым самолётом в мире. Такая способность позволяет Су-57 моментально реагировать на угрозы и гораздо быстрее проводить патрулирование без ущерба для дальности полёта.

Как отмечает издание, российский самолёт превосходит лучшие американские истребители сразу по нескольким параметрам. Так, в отличие от нового Су-57 американский F-35 не может летать на сверхзвуке без использования форсажных камер. Более того, по оценкам западных экспертов, тяга нового российского двигателя примерно на 8% выше, чем у его американского аналога F119. АЛ-51Ф хорошо оптимизирован для обеспечения скрытности и имеет сходящиеся и расходящиеся сопла с зубчатыми заслонками для уменьшения радиолокационного сечения.

«Хотя дальность полёта Су-57 уже более чем в два раза превышает дальность полёта его американских конкурентов F-35 и F-22, АЛ-51Ф ещё больше увеличит дальность полёта истребителя — почти на 10 процентов», — добавляет Military Watch. При этом, по словам экспертов, главным преимуществом российского истребителя станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения манёвренности на малых скоростях.