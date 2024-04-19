Fox Business: инженер обвинил Boeing в давлении и замалчивании проблем с безопасностью

В Boeing игнорируют замечания по безопасности самолётов и заставляют молчать тех, кто о них говорит, приводит Fox Business обвинения инженера компании Сэма Селепура. На заседании сената он заявил, что Boeing сейчас выпускает бракованные самолёты, которые состоят из неподходящих и плохо скреплённых частей.

ХИЛЛАРИ ВОН, корреспондент Fox Business: Сегодня сенаторы заслушали шокирующие показания работающего в Boeing инженера, который предупреждал о серьёзных проблемах с безопасностью на их самолётах. Он утверждал, что часть фюзеляжа Boeing 787 Dreamliner недостаточно хорошо закреплена и может разлететься. Также он поднял вопрос о неподходящих, по его словам, деталях Boeing 777: такая экономия может стоить жизни пассажирам. Осведомитель заявил, что руководство Boeing проигнорировало его замечания и не дало озвучить их экспертам, чтобы попытаться решить проблему.

СЭМ СЕЛЕПУР, инженер Boeing: Компания Boeing столкнулась с проблемой, прикладывая чрезмерные усилия для соединения частей, чтобы казалось, будто между ними нет зазоров, хотя они есть. Фактически они сейчас выпускают бракованные самолёты. Я своими глазами видел, как люди прыгают по частям самолёта, чтобы они соединились. Мне приказали заткнуться, я получал угрозы физической расправы. Мой начальник сказал: «Я бы убил того, кто сказал то, что сказал ты на заседании».

ХИЛЛАРИ ВОН: В компании Boeing отвергают эти обвинения и в официальном сообщении заявляют, что, цитата: «Мы полностью уверены в 787 Dreamliner благодаря проведённой комплексной работе по обеспечению надлежащего качества и долгосрочной безопасности воздушного судна. Претензии к структурной целостности самолёта 787 ошибочны».

Сегодня также прозвучали тревожные доклады о предполагаемой токсичной культуре охраны труда в Boeing. Утром законодатели прослушали жалобы на то, что, если сотрудники компании выражали обеспокоенность по вопросу безопасности, их наказывали. Осведомитель рассказал, что однажды обнаружил в колесе своей машины гвоздь, а в ремонтной мастерской сказали, что он не мог попасть туда случайно. В компании Boeing отвергают такие обвинения и утверждают, что, цитата, «поощряют всех сотрудников докладывать о возникающих проблемах. В Boeing строго запрещено прибегать к репрессивным мерам».

Генерального директора Boeing приглашали сегодня на дачу показаний, однако он не пришёл. Вместо этого компания заявила, что сотрудничает с комитетом, передавая документы и предлагая провести брифинги за закрытыми дверями.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.