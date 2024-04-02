WSJ о причинах инцидента с Boeing: бардак и погоня за прибылью

В январе 2024 года в воздухе произошёл громкий инцидент с дверью самолёта Boeing 737 МАХ, когда у лайнера оторвалась заглушка на двери, в салоне резко снизилось давление и жизни пассажиров оказались под угрозой. Расследование, с которым ознакомился The Wall Street Journal, показало, что на заводе компании царил беспорядок, на рабочих росло давление уложиться в график, из-за чего не соблюдались необходимые процедуры.

В 2023 году работы на заводе Boeing в штате Вашингтон по производству реактивного самолёта 737 МАХ застопорились. Росло давление на работников успеть завершить строительство воздушного судна, и приоритет был повышен до «уровня 3». Спустя всего несколько месяцев 5 января 2024 года в воздухе произошёл знаменитый инцидент с дверной заглушкой самолёта авиакомпании Alaska Airlines. В событиях разбирался The Wall Street Journal.

В ходе расследования выяснилось, что на заводе царил беспорядок. По мере роста давления сотрудники всё больше выбивались из графика и, по видимому, не соблюдали необходимые процедуры. В своих отчётах они в 50 раз увеличили расчётное время завершения работ по устранению повреждённых заклёпок вокруг рамы дверной заглушки.

По информации WSJ, работы были завершены 20 сентября, а накануне запрошена окончательная проверка качества. Последствия этих сбоев ошеломляют. В январе во время полёта у воздушного судна оторвалась заглушка на двери, в салоне резко снизилось давление, жизни пассажиров оказались под угрозой.

В результате инцидента было инициировано федеральное расследование, а исполнительный директор компании Boeing Дэвид Кэлхун и ряд других высокопоставленных руководителей ушли в отставку. Официальный представитель Boeing отказался комментировать ход расследования и сослался на заявления руководства о планах по замедлению работы заводов, чтобы сосредоточиться на качестве и предотвращении возникновения проблем на сборочных линиях.

«В течение многих лет мы ставили во главу угла прохождение самолёта через завод, а не то, чтобы всё было сделано правильно. Это должно измениться. Команда руководителей поняла это сразу после событий 5 января», — цитирует издание заявление финансового директора Boeing Брайана Уэста.

Согласно записям в журнале наблюдений, ремонт повреждённых заклёпок продолжался в течение нескольких дней. Для выполнения этой задачи требовалось открыть и извлечь заглушку. Причём каждый шаг строго регламентировался, поскольку в этой среде во главу угла должна ставиться безопасность и для замены деталей требуется документация.

Однако, пишет WSJ, судя по всему, такой документации не существует, о чём и сообщили следователям по расследованию авиационных происшествий, которые пытаются выяснить причину инцидента. Национальный совет по безопасности на транспорте считает, что скорее всего рабочие не смогли заменить четыре важных болта, удерживающих панели на месте.

Интересно и то, что следователи не смогли допросить менеджера, руководившего командой сотрудников, отвечавших за работу дверей, поскольку он находится в отпуске по болезни.

Когда уже бывший директор компании Дэвид Кэлхун занял пост главы Boeing в 2020 году, корпорация столкнулась с трудностями после крушения двух 737 МАХ и остановки производства на 20 месяцев. Кэлхун пообещал перемены за счёт новых инженерных разработок и повышения безопасности полётов. Пандемия также внесла свои коррективы в работу, заводы компании и их конкурентов были остановлены. А к 2022 году они уже с трудом справлялись с повышенным спросом на новые самолёты.

Boeing был вынужден нанять тысячи новых сотрудников и нарастить производство. Однако, отмечает издание, такой подъём продолжался недолго. Авиакомпании были разочарованы, поскольку не получали ожидаемых самолётов. Из обещанных 450 единиц Boeing 737 к 2023 году по состоянию на август были поставлены лишь 271.

Неудивительно, что в таких обстоятельствах давление на производство росло. Издание приводит слова одного из рабочих завода, который участвовал в работах, связанных с дверной заглушкой: «Есть ли давление? И да, и нет… У меня есть крайний срок каждый день, поэтому, если что-то выходит за рамки графика, вы должны выполнить это в срок».

Регулирующие органы Федерального управления гражданской авиации и лидеры профсоюза заводских рабочих настаивали на том, чтобы Boeing возобновил проверки качества сторонними организациями, которые, как выяснилось, были упразднены.

По информации WSJ, к сентябрю, когда и чинили те заглушки, объём производства 737 упал до самого низкого уровня с 2021 года. В том месяце произвели лишь 15 самолётов при обещанном плане в 38 единиц.

Причём заглушки были не единственной проблемой. К тому времени уже был обнаружен ещё один дефект в задней части фюзеляжей Boeing 737, поставляемых компанией Spirit. Для устранения неисправности потребовалось остановить производство, что привело к задержке. Но чтобы ускорить процесс и не сильно выпадать из графика, компания продолжала принимать дефектные фюзеляжи.

Кроме того, допускалось выполнение ряда незавершённых задач на заводе Spirit, что нарушало последовательность производства и увеличивало риск ошибок. «Несколько лет назад мы не работали с такой скоростью. Я не говорю, что проблема возникла из-за высокой скорости. Что-то случилось. Я не знаю, что именно», — пояснил один из работников, занимавшихся ремонтом заглушки.

Тем не менее, по информации издания, представители федерального авиационного агентства после аварии провели расследование и обнаружили, что производственные графики на заводе всё же ставили выше безопасности и качества. Кроме того, из записей производственного журнала следует, что работа осложнялась задержками с получением деталей и бюрократическими проволочкам со стороны поставщика Spirit.

Интересна и следующая деталь. Через шесть дней после обнаружения проблемы с заклёпками на фюзеляже Spirit в журнале появилась следующая запись: «Состояние без изменений. Заклёпки были просто закрашены».

Заказали новые детали. Шли дни, однако дело так и не сдвигалось с мёртвой точки. «Работа на Spirit не ведётся», — говорится в очередной записи в журнале. Спустя ещё несколько дней уже сотрудники Boeing сняли болты с дверной заглушки, чтобы получить доступ к заклёпкам. Но в журнале отсутствует соответствующая обязательная запись.

Отсутствие должной документации шокирует специалистов этой области. Ведь если бы «демонтаж» деталей проходил по всем правилам, то команда Boeing была бы обязана проверить правильно ли была установлена дверная заглушка. «Я подумал, что за чертовщина?» — цитирует WSJ слова одного из сотрудников компании. «Если вы что-то вынимаете, вы должны написать сообщение об удалении».

Далее менеджер по качеству должен был назначить окончательную проверку. Работы над самолётом и его осмотр продолжались ещё в течение месяца. И уже 31 октября Boeing доставил злополучный самолёт, известный как лайнер номер 8789, на Аляску. Через 11 дней он уже перевозил пассажиров.

Тем временем, Кэлхун рапортовал об усовершенствованных процедурах контроля качества, введении культуры, поощряющей обсуждение проблем, и о том, что компания находится на верном пути.