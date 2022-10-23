CNN: американский судья признал 346 человек, погибших при крушении двух Boeing 737 MAX, «жертвами преступления»

16:48
В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт
В Херсоне привлекли дополнительный речной транспорт для перевозки людей на левый берег Днепра, сообщает администрация Херсонской области.
16:46
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Британии Уоллесом
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Британии Уоллесом. Он довёл до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
16:41
Зеленов: Абаскаль достойно встретил новость о дисквалификации
В московском «Спартаке» рассказали о реакции главного тренера столичной команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию.
16:38
Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России
Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».
16:36
ВС России уничтожили хранилище с топливом для техники ВСУ в Днепропетровской области
Вооружённые силы России уничтожили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.
16:30
Крылова рассказала о проблемах со льдом во время работы с Кагановской и Ангелополом
Анжелика Крылова, тренер фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, высказалась о сложных моментах в тренировочном процессе.
16:28
Вучич: размещение дивизии ВС США в Румынии ведёт к обострению ситуации
Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации, которое можно охарактеризовать как идеальный шторм, заявил президент Сербии Александр Вучич.
16:25
Крылова — о Кагановской и Ангелополе: ещё рано ждать от ребят мастерского выступления
Анжелика Крылова, тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, оценила выступление своих подопечных на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
16:10
Тарпищев: у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной на победу в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
16:07
Кобзев: семьи из дома в Иркутске, на который упал Су-30, получат по 100 тысяч рублей
Две семьи, на чей дом в Иркутске упал самолёт Су-30, получат по 100 тыс. рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
16:05
СК расследует обстрел ВСУ гостиницы в Энергодаре
Российские следователи расследуют факты обстрела со стороны ВСУ гостиницы в Энергодаре Запорожской области. Также ведомство расследует обстрел учебно-производственного комбината и школы в ДНР.
15:59
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:52
Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рекомендовал учителям из Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края.
15:48
Один человек погиб после срабатывания взрывного устройства на улице Херсона
В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, погиб один человек.
15:48
Ураган «Рослин» достиг берегов мексиканского штата Наярит
Ураган «Рослин» достиг берегов мексиканского штата Наярит, сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам Conagua.
15:40
Сборная России не выступит на юношеском чемпионате мира по боксу
Сборные России и Белоруссии по боксу отказались от участия в молодёжном чемпионате мира.
15:36
МЧС: пожар после падения самолёта Су-30 в Иркутске ликвидирован
Пожар, возникший после падения самолёта Су-30 в Иркутске, ликвидировали. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
15:33
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке.
15:30
Милан Гайич вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» в футболке Адольфо Гайча
Защитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» в футболке нападающего Адольфо Гайча.
15:27
В Иркутске создана комиссия по расследованию падения самолёта Су-30
В Иркутске создана комиссия по расследованию падения самолёта Су-30 на жилой дом, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
15:24
Передача Миранчука помогла «Торино» обыграть «Удинезе» в Серии А
«Торино» одержал победу над «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
15:21
Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области.
15:15
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Украинские военные предприняли попытку атаковать ВС России на Южно-Донецком направлении, подразделения ВСУ остановлены, противник потерял более 40 военнослужащих, сообщает российское Минобороны.
15:12
Пруцев назвал некрасивым поступок Гайича в дерби ЦСКА — «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал решение защитника ЦСКА Милана Гайича продолжить игру в моменте с первым голом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:06
После падения Су-30 в Иркутске подготовили пункт временного размещения для местных жителей
Пункт временного размещения подготовлен для жителей Иркутска после падения самолёта Су-30.
15:00
ВС России продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины
Российские военные 23 октября продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.
14:59
Волкановски рассказал, как будет драться с Махачевым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, как будет драться с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
14:59
МО: ВСУ выпустили более 30 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории
Украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.
14:53
После падения Су-30 в Иркутске 150 домов остались без электроэнергии
Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске остались 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области.
14:48
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром.
14:48
Прокуратура Иркутской области проводит проверку после падения самолёта Су-30
Прокуратура Иркутской области ведёт проверку по факту падения самолёта Су-30 в Иркутске, сообщает ведомство.
14:45
Морозов и Нарижный рассказали, на что потратят полмиллиона рублей за победу на этапе Гран-при России
Российские фигуристы Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный прокомментировали победу на первом этапе Гран-при России.
14:40
Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения Су-30 в Иркутске
Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения самолёта Су-30 в Иркутске.
14:35
В ЛНР заявили о повреждении жилых домов и ЛЭП в Новоайдаре при обстреле со стороны ВСУ
Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции в Новоайдаре Луганской Народной Республики получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
14:32
Ян отказался от общения с журналистами после поражения от О’Мэлли
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян отказался от комментариев после поединка с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в Абу‑Даби.
14:29
По факту падения самолёта Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело
Следствие возбудило уголовное дело по факту падения самолёта Су-30 в Иркутске.
14:21
Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Удинезе»
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче 11-го тура Серии А с «Удинезе».
14:20
В «Ростехе» заявили, что не сотрудничают с предприятием «Мотор Сич» с 2014 года
«Ростех» не сотрудничает с украинским предприятием «Мотор Сич» с 2014 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.
14:20
МЧС: два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске
Два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске, жертв среди населения нет.
14:15
В ЦАР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов
Глава парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил, что республика готова сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.
14:10
Чалов забил пяткой между ног вратарю «Оренбурга» в матче РПЛ
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов забил в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
14:05
Гаджиев: Ян должен был победить О'Мэлли единогласным решением судей
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил несогласие с решением судей в пользу американца Шона О’Мэлли в поединке с россиянином Петром Яном в рамках UFC 280.
14:02
МЧС: самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта
Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
14:02
В ДНР заявили о ранении трёх человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
14:00
Финкельштейн усомнился в том, что Яна могли засудить по политическим мотивам
Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о поражении россиянина Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли в рамках UFC 280.
13:49
Губернатор Иркутской области: самолёт категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, самолёт категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске.
13:47
Морозов и Нарижный стали победителями в танцах на льду на первом этапе Гран-при России
Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали победителями в танцах на льду на первом этапе серии Гран-при России.
13:45
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, стороны обсудили ситуацию на Украине.
13:45
Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»
Юрий Нагайцев возьмёт на себя обязанности главного тренера «Торпедо» в матче 14-го тура чемпионата России с «Ахматом».
13:39
Риккардо опроверг информацию о контракте с Red Bull
Гонщик McLaren Даниэль Риккардо прокомментировал информацию о том, что он может стать резервным пилотом Red Bull в 2023 году.