CNN: американский судья признал 346 человек, погибших при крушении двух Boeing 737 MAX, «жертвами преступления»

Американский окружной судья вынес решение о том, что 346 человек, погибших при крушении двух Boeing 737 MAX, являются «жертвами преступления», сообщает CNN. В частности, он указал на то, что если бы компания Boeing не ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США, то эти люди не погибли бы.

Окружной судья штата Техаса Рид О’Коннор постановил, что люди, погибшие в двух авиакатастрофах Boeing 737 MAX, по закону считаются «жертвами преступления», сообщает CNN.



Как напоминает издание, речь тут идёт о 346 жертвах крушения двух самолётов данной серии, которые упали в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019 году соответственно.



В декабре 2021 года родственники некоторых жертв этих авиакатастроф заявили, что Министерство юстиции США нарушило их законные права, когда в январе того же года заключило соглашение об отсрочке судебного преследования в отношении компании Boeing.



Члены семей погибших заявили, что американское правительство «солгало и нарушило их права посредством секретного процесса». Они также попросили американского окружного судью Рида О'Коннора лишить Boeing иммунитета от уголовного преследования, который был частью соглашения на $2,5 млрд, и вынести решение о привлечении авиастроительной компании к суду по обвинениям в совершении уголовного преступления.



О'Коннор постановил, что «в целом, если бы не преступный сговор Boeing с целью обмануть Федеральное управление гражданской авиации США, то 346 человек не погибли бы в этих авиакатастрофах».



Пол Кассел, адвокат родственников погибших, заявил, что это решение — «огромная победа» и что оно «готовит почву для ключевого слушания», на котором компания Boeing будет привлечена к «полной ответственности».