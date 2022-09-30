WION: санкции подтолкнули Россию пересесть с Airbus и Boeing на отечественные самолёты

Благодаря западным санкциям российская авиационная промышленность переживает самые значительные перемены со времён распада СССР, пишет WION: введённые ограничения подтолкнули её преодолеть зависимость от Airbus и Boeing. Так, госкорпорация «Ростех» объявила, что «не рассчитывает на смягчение санкций» и к 2030 году намерена произвести тысячу самолётов с полностью отечественными комплектующими.

Российская авиационная промышленность стремится существовать самостоятельно, покончив с зависимостью от Airbus и Boeing, сообщает WION со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех». К 2030 году в России намерены произвести тысячу самолётов, используя изготовленные внутри страны детали. Такое заявление ещё раз указывает, что в российской авиаотрасли рассматривают столкновение с Западом как постоянный раскол, отмечается в статье.

Как рассказывает индийский новостной канал, введение западными странами самых жёстких в современной истории санкций в отношении Москвы вынудило российскую экономику претерпеть крупнейшие изменения с развала Советского Союза. Если раньше 95% пассажирских перевозок осуществлялись на иностранных самолётах, главным образом Airbus и Boeing, то сейчас Россия не получает запчасти и нет никаких шансов, что когда-либо получит. В августе агентство Reuters сообщало, что российские авиалинии, включая государственный Aeroflot, разбирают лайнеры на запчасти, которые они теперь не могут купить за границей.

Однако «Ростех» видит в таком сдвиге возможность построить сильную, полагающуюся на собственные силы авиационную промышленность. «Иностранные самолёты будут выбывать из нашего парка, — говорится в письменном ответе госкорпорации на вопросы Reuters о её планах и ситуации в российской авиаотрасли. — Думаем, что этот процесс необратим, и самолёты Boeing и Airbus никогда больше не будут поставляться в Россию».

Но создать конкурентоспособную отечественную альтернативу будет непросто. По словам аналитика аэрокосмической отрасли и управляющего директора американской компании AeroDynamic Advisory Ричарда Абулафиа, построить к 2030 году тысячу авиалайнеров «практически невозможно». «Даже когда они могли получать полупроводники и другие жизненно необходимые компоненты с Запада, им было очень трудно производить больше, чем горстку самолётов», — напоминает эксперт. Он добавил, что за всё время Россия и другие части СССР построили в общей сложности около 2 тыс. больших коммерческих авиалайнеров.

Что касается современных самолётов, входящая в «Ростех» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) — единственный производитель гражданских самолётов в России — ограничена нехваткой моделей, производственных мощностей и иностранных компонентов. Reuters удалось прочитать документ «О стратегических направлениях деятельности России в новых условиях на период до 2030 года», подготовленный для правительства. Согласно ему, половина компонентов и технологий, которые использовались в российском самолётостроении в 2021 году, произведены в иностранных государствах. «Ростеху» придётся либо найти запчасти, либо создать их. Как подтвердили в корпорации, её «следующая задача — в кратчайшие сроки завершить импортозамещение тех узлов и компонентов, которые поставлялись из-за рубежа для перспективных авиационных проектов — SSJ-New и МС-21».

В опубликованной правительством в июне программе по развитию авиационной отрасли указано, что с 2024 года Россия планирует ежегодно производить 20 полностью импортозамещённых региональных самолётов, известных как Superjet New, а с 2029 года — 72 новых среднемагистральных самолёта МС-21, начиная с шести самолётов в 2024 году. Сейчас Россия проводит испытания нового самолёта МС-21 с двигателем ПД-14 отечественного производства вместо американского PW1400G, который поставлялся компанией Pratt&Whitney. «С этого года мы не полагаемся на международное сотрудничество с западными странами, — пояснили в «Ростехе». — Можно с уверенностью сказать, МС-21 с американскими двигателями не будут поставляться на российский рынок». Лайнер МС-21 — это попытка России ворваться в основную часть рынка реактивных самолётов, на котором доминируют Airbus и Boeing.

Однако для другой модели — Superjet — ей не удаётся заменить иностранные компоненты. В их число входит двигатель SaM-146: он разработан совместно с французской двигателестроительной компанией Safran и больше не может производиться из-за санкций. В «Ростехе» заявили, что ОАК продолжает выпускать Superjet с двигателями SaM-146 из складских запасов и собирается поставить ещё около 20 самолётов с этим двигателем. Это будут последние самолёты, где используются партнёрские решения с Safran, а затем на самолёты такого типа станут ставить двигатели ПД-8, которые также производятся в России. «Мы не рассчитываем на смягчение санкций и строим наши планы с учётом существующего жёсткого сценария», — цитирует WION заявление госкорпорации «Ростех».