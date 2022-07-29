BFM TV: конец дуополии Airbus и Boeing — китайский COMAC намерен укрепиться на авиастроительном рынке

Китайская авиакомпания COMAC завершила все сертификационные полёты для нового самолёта C919, с которым она намерена выйти на мировой рынок и составить конкуренцию Airbus и Boeing, передаёт BFM TV. Генеральный директор Airbus Гийом Фори в эфире французского телеканала заявил, что в компании внимательно следят за становлением нового игрока и делают ставку на повышение экологической эффективности.

КРИСТОФ ЯКУБИШИН, ведущий BFM Business: Сейчас есть также COMAC — китайская авиационная компания, которая недавно завершила все сертификационные полёты для своей модели самолёта C919 — он составит конкуренцию Airbus A220 и A320. Его могут выпустить на рынок в следующем году. Считаете ли вы, что это, возможно, конец дуополии Airbus и Boeing?

ГИЙОМ ФОРИ, генеральный директор Aibus: Мы уже несколько лет ждём, когда COMAC сертифицирует и введёт в эксплуатацию самолёты C919. Кажется, они приближаются к этому моменту и, действительно, на рынке появится новый игрок. Раньше другими авиастроительными компаниями уже предпринимались попытки составить конкуренцию Airbus и Boeing в сегменте ближнее- и среднемагистральных перевозок. А теперь у нас появляется новой игрок, к которому мы очень серьёзно относимся, потому что это Китай, COMAC, который приложил много усилий, чтобы этого добиться. Однако ему, скорее всего, понадобится много времени, прежде чем повысить надёжность самолёта, чтобы стать одним из трёх игроков, — принимая во внимание, что в настоящее время на рынке доминируют главным образом Airbus и Boeing. Но мы посмотрим, как всё пойдёт. На китайском рынке немного ограничена конкуренция. Они смогут начать продажу и вводить в эксплуатацию свои самолёты, так что мы сможем внимательно наблюдать, что происходит с COMAC.

КРИСТОФ ЯКУБИШИН: Но означает ли это, что пока вы спокойны?

ГИЙОМ ФОРИ: Конкуренция присутствует ежедневно. У нас есть исторически очень сильный конкурент в Америке. Мы их обошли, и это говорит о том, что ситуация может измениться, так что нужно очень внимательно следить за тем, на что может быть способен новый игрок. Мы считаем, что лучший способ с ним конкурировать — продолжать вкладывать инвестиции и внедрять инновации, особенно в сфере снижения углеродного следа, потому что впереди у нас — очень масштабная трансформация. Авиация прошла множество больших этапов. Первый — когда удалось обеспечить надёжность авиаперевозок, это была первая, совершенно невероятная победа авиации. Затем — сделать гражданскую авиацию более доступной: сегодня нас иногда укоряют, что мы продаём билеты на самолёт недостаточно дорого. Это показывает, насколько авиация смогла оптимизировать свою экономическую эффективность, и теперь нам нужно сделать то же самое для экологической эффективности. И мы думаем, что если Airbus выполнит эту цель — а она входит в наш план действий, приоритетную задачу, — тогда у нас будут все предпосылки для того, чтобы остаться на первом месте.