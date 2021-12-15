Hill: в последние годы стандарты безопасности американской аэрокосмической промышленности ухудшились

Стандарты безопасности федерального управления авиации США (FAA) в последние годы ухудшились, пишет The Hill, ссылаясь на отчёт, опубликованный в Сенате США. Авторы отчёта отметили, что в сертификации продукции FAA допускаются пробелы, что приводит к одобрению производства самолётов, не соответствующих современным стандартам безопасности.
В минувший понедельник в Сенате США был опубликован отчёт, в котором утверждается наличие ряда недосмотров в области безопасности в аэрокосмической отрасли, пишет The Hill. Как отмечает издание, отчёт был составлен на основании данных семи сотрудников из отрасли: в том числе старшего инженера компании Boeing и инженера из федерального управления авиации (FAA).
В отчёте говорится о том, что в последнее время ухудшился процесс сертификации продукции со стороны FAA: причиной тому является серьёзное давление, оказываемое на инженеров и производителей. Также отмечается, что в ходе сертификации самолёта Boeing 737 МАХ (впоследствии имевшего две катастрофы) были проигнорированы мнения некоторых инженеров. Кроме того, в отчёте подчёркивалось, что FAA не имело достаточное количество отвечающих за безопасность инженеров в своём офисе в Сиэтле.
По словам сотрудников из аэрокосмической отрасли, процесс сертификации в FAA имел пробелы, что привело к созданию самолётов не соответствующих текущим требованиям по безопасности, пишет The Hill. Бывший инженер Boeing Куртис Юбанк заявил, что наличие пробелов позволило FAA одобрить запуск модели 737 MAX с устаревшими стандартами полётопригодности.
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