Reuters: обвинения инженера Boeing прозвучали на фоне полномасштабного кризиса в компании

Федеральное управление гражданской авиации США расследует заявления инженера Boeing Сэма Салехпура о том, что компания игнорировала проблемы с безопасностью и качеством при производстве Boeing 787 и Boeing 777, сообщает Reuters. Эти обвинения разоблачителя прозвучали в то самое время, когда американский производитель самолётов столкнулся с полномасштабным кризисом, касающимся безопасности его авиалайнеров.

Компания Boeing столкнулась не только с вопросами безопасности её самолётов, но и с обвинениями разоблачителей, пишет Reuters.



Федеральное управление гражданской авиации США взялось за расследование заявлений инженера Boeing Сэма Салехпура о том, что компания игнорировала проблемы с безопасностью и качеством при производстве Boeing 787 и Boeing 777, сообщает издание со ссылкой на одного из представителей регулятора. Обвинения Салехпура базируются на его работе над этими двумя самолётами.



По словам инженера, он столкнулся с преследованием и угрозами, а также был отстранён от участия в совещаниях, после того как выявил инженерные проблемы, влияющие на структурную целостность авиалайнеров. Среди прочего он указал на то, что проблемы с несовместимостью частей самолёта при сборке решались за счёт использования физической силы.



«Я буквально видел, как люди прыгали по частям самолёта, чтобы их можно было состыковать», — сказал Салехпур журналистам.



Компания Boeing борется с полномасштабным кризисом безопасности, который подорвал её репутацию после того, как 5 января у одного из авиалайнеров 737 MAX во время полёта оторвалась дверь аварийного выхода. В руководстве компании уже произошли перестановки, а американские регулирующие органы ввели ограничения на производство. В результате в марте поставки самолётов сократились вдвое.