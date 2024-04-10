Федеральное управление гражданской авиации США расследует заявления инженера Boeing Сэма Салехпура о том, что компания игнорировала проблемы с безопасностью и качеством при производстве Boeing 787 и Boeing 777, сообщает Reuters. Эти обвинения разоблачителя прозвучали в то самое время, когда американский производитель самолётов столкнулся с полномасштабным кризисом, касающимся безопасности его авиалайнеров.
Компания Boeing столкнулась не только с вопросами безопасности её самолётов, но и с обвинениями разоблачителей, пишет Reuters.
Федеральное управление гражданской авиации США взялось за расследование заявлений инженера Boeing Сэма Салехпура о том, что компания игнорировала проблемы с безопасностью и качеством при производстве Boeing 787 и Boeing 777, сообщает издание со ссылкой на одного из представителей регулятора. Обвинения Салехпура базируются на его работе над этими двумя самолётами.
По словам инженера, он столкнулся с преследованием и угрозами, а также был отстранён от участия в совещаниях, после того как выявил инженерные проблемы, влияющие на структурную целостность авиалайнеров. Среди прочего он указал на то, что проблемы с несовместимостью частей самолёта при сборке решались за счёт использования физической силы.
«Я буквально видел, как люди прыгали по частям самолёта, чтобы их можно было состыковать», — сказал Салехпур журналистам.
Компания Boeing борется с полномасштабным кризисом безопасности, который подорвал её репутацию после того, как 5 января у одного из авиалайнеров 737 MAX во время полёта оторвалась дверь аварийного выхода. В руководстве компании уже произошли перестановки, а американские регулирующие органы ввели ограничения на производство. В результате в марте поставки самолётов сократились вдвое.
Политолог Александр Дудчак заявил в беседе с RT, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне ударов киевского режима по Запорожской АЭС «традиционно изображает из себя слепоглухонемого».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул в беседе с RT, что удар киевского режима по Запорожской АЭС можно назвать вопиющим. По его словам, подобное нагнетание обстановки может привести к атомной катастрофе.
Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина, который побил его рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где под его председательством будет проведён Совет глав МИД СНГ, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.