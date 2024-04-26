Newsweek: китайский бизнес наращивает взаимодействие с Россией — вопреки санкциям

22:50
В Калуге арестовали главу единого расчётного центра
Руководителя единого расчётного центра Калуги арестовали по обвинению в хищении 40 млн рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ.
22:44
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца.
22:44
Мать спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о его мечте увидеть Путина
Мама спасшего людей в «Крокусе» Артёма Донскова рассказала, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
22:35
Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды
Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент вернётся в «Спартак» после завершения аренды.
22:34
Аэропорт Кишинёва эвакуировали после прилёта главы Гагаузии из России
Правоохранительные органы объявляли эвакуацию в аэропорту Кишинёва после прилёта в Молдавию из России главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
22:32
Остин: США хотят убедить своих партнёров поделиться системами Patriot с Украиной
Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
22:24
Евгению Гуцул встретили её сторонники в аэропорту Кишинёва
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул встретили её сторонники после проверок и допроса в аэропорту Кишинёва.
22:21
Президент Литвы предложил Польше создать центр по закупке боеприпасов
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов.
22:19
Слишкович: всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как чувствует себя в России.
22:14
Военная хроника сообщает о повторных взрывах в Чугуеве
Военная хроника сообщает, что в Чугуеве Харьковской области прозвучали повторные взрывы.
22:07
ЦПВС: ВКС уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.
22:06
Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинского обстрела без света остались шесть населённых пунктов региона.
22:01
Пловец Маноду первым примет олимпийский огонь на эстафете во Франции
Пловец Флоран Маноду станет первым участником эстафеты олимпийского огня во Франции.
21:59
В Ростовской области возбудили дело в отношении подростка за избиение людей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в избиении незнакомых людей.
21:57
La Gazzetta dello Sport: «Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу.
21:54
РБК: Минфин Бельгии отказался признавать силу указа Путина об обмене активами
Министерство финансов Бельгии заявило, что отказывается участвовать в процедуре обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами и не будет способствовать выполнению соответствующего указа президента России Владимира Путина.
21:42
Военная хроника сообщила о ракетном ударе по Харьковской области
Военная хроника сообщила о ракетном ударе по Чугуеву в Харьковской области.
21:40
Под Калининградом на автотрассе столкнулись пять автомобилей
На автодороге «Северный обход» под Калининградом столкнулись пять автомобилей.
21:39
Бой за титул чемпиона Bellator Усман Нурмагомедов — Шаблий пройдёт в сентябре
Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт поединок с соотечественником Александром Шаблием в сентябре.
21:36
В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.
21:33
МИД Таджикистана заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию
В Департаменте информации МИД Таджикистана заявили о проблемах при въезде граждан страны в Россию.
21:25
Аршавин считает, что «Спартак» был ближе к победе, чем ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что «Спартак» находился ближе к победе, чем ЦСКА, в матче 21-го тура РПЛ.
21:24
Сальдо: один человек погиб в Каховке Херсонской области
Один человек погиб и двое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
21:23
Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка
Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил провести дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом в суде Нью-Йорка.
21:17
Глава Гагаузии заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.
21:14
Сербский сенатор Вулин: кто не любит Россию, не является другом Сербии
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, однако оно крепко.
21:10
Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом» в чемпионате Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 33-го тура Ла Лиги с «Реалом».
21:09
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
21:06
Фигурист Даниелян стал вторым на турнире в Санкт-Петербурге
Российский фигурист Артур Даниелян завоевал серебро на турнире ФФК Санкт-Петербурга.
21:03
МО: Британия в общей сложности обучила 65 тысяч украинских военнослужащих
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.
20:56
Пентагон: США выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для Украины
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты выделяют $6 млрд на производство новых вооружений для киевских властей у американских подрядчиков.
20:56
Губерниев пожелал фигуристке Валиевой овладеть профессиями певицы, актрисы и ведущей
Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.
20:54
Сербский сенатор Вулин: я очень обеспокоен сложившейся ситуацией на Балканах
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил об обеспокоенности ситуацией с безопасностью на Балканах.
20:50
Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными
Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал абсурдными обвинения МИД Британии в связях России с одним из криминальных эпизодов в стране.
20:44
Сербский сенатор Вулин высказался о работе RT и Sputnik в стране
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин высказался о работе RT и Sputnik в стране.
20:37
Пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем
Народный артист России и болельщик московского «Спартака» пианист Денис Мацуев высказался о матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.
20:33
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма
Омича заподозрили в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской.
20:29
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»
Фильм «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
20:26
Олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады
Олимпийский огонь летних Игр 2024 года в Париже был передан организаторам.
20:20
Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ
Драма режиссёра Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
20:15
«СТРАНА.ua»: на Украине пьяные сотрудники ТЦК забрали волонтёра в воинскую часть
В Львовской области Украины пьяные сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) задержали волонтёра и отправили его в часть.
20:11
Международная федерация баскетбола продлила отстранение России и Белоруссии
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение продлить отстранение России и Белоруссии до конца 2024 года.
20:10
Скрывавшаяся 16 лет Мартынова летала по стране и вела светский образ жизни
Находясь в федеральном розыске, Антонина Мартынова, обвиняемая в покушении на собственную дочь, предположительно, вела светский образ жизни: посещала концерты, выставки и театральные постановки в столице.
20:08
Канада выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов на территории Украины
Канада выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов на территории Украины.
20:05
Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.
19:56
France Bleu: 26 человек пострадали в ДТП с автобусами со школьниками во Франции
В результате ДТП с участием двух автобусов, перевозивших французских и немецких школьников, в городе Кале на севере Франции пострадали 26 человек.
19:55
Российский дзюдоист Лаврентьев стал серебряным призёром чемпионата Европы
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебро на чемпионате Европы — 2024 в весовой категории до 73 кг.
19:47
Четырёхкратная чемпионка мира Солдатова завершила учебу в РГУ нефти и газа
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, что завершила обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
19:43
Власти Британии обвинили пятерых мужчин в преступлениях в пользу России
Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения пятерым мужчинам по подозрению в совершении преступлений в пользу России.
19:40
МВД уволило сотрудника ДПС, подозреваемого в получении взятки от Аббасова
В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили об увольнении сотрудника ДПС, который подозревается в том, что за взятку отпустил фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.