Washington Post: США теряют позиции в африканском Сахеле, уступая России, Ирану и Китаю

Американские власти согласились по просьбе властей Нигера вывести из страны свои войска — а тем временем с аналогичным требованием к ним уже успело обратиться правительство Чада, сообщает The Washington Post. Такие события — признак «мрачных веяний», которые не сулят интересам Вашингтона и всего Запада в Африке ничего хорошего. Но вакуум, который оставляют после себя западные страны, стремительно заполняют Россия, Китай и Иран.

В Африке ощущаются «мрачные веянья» для интересов безопасности Америки, констатирует The Washington Post. По информации издания, на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон проинформировал новые власти Нигера, где недавно произошёл военный переворот, о том, что выполнит их просьбу вывести из страны свои войска, которые больше пяти лет участвуют там в контртеррористических операциях. Более того, примерно в то же время в СМИ появилась информация, что правительство Чада в апреле направило военному атташе США в этой стране обращение с требованием свернуть любую деятельность на расположенной там базе, где помимо американских размещаются и французские военные.

Перспектива вывода из Чада подразделений ССО ВС США станет очередным ударом по военному присутствию Запада в регионе Сахель, который в последние годы потрясла целая серия госпереворотов, напоминает The Washington Post. И если именно в Чаде всё пока не слишком серьёзно (там в мае должны будут пройти выборы, а потому демарш временного правительства можно трактовать как попытку слегка укрепить свои непрочные позиции перед голосованием), то в других странах ситуация куда печальнее: военные, пришедшие к власти по итогам в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, резко выступили против присутствия на их территории «бывших колонистов-французов» — и стали искать поддержки у России и не только.

Так, в тот же Нигер, который ранее считался на Западе главным «оплотом демократии» в регионе, незадолго до принятия решения о выводе американских войск прибыли около ста российских военных инструкторов, что не на шутку встревожило западную прессу, продолжает обозреватель WP. А за три месяца до того глава правительства страны посетил Тегеран и объявил о намерениях укреплять сотрудничество с иранской стороной. Как предупреждают западные эксперты, все эти события не только наносят серьёзный удар по контртеррористическим кампаниям западных стран в Сахеле и Ливии, но и создают условия для дальнейшей экспансии России и Ирана в регионе.

Не дремлет и Китай — пусть он и действует не так заметно, как Москва: уже на этой неделе власти Нигера сообщили, что одна из государственных нефтяных компаний КНР выплатила Ниамею $400 млн в качестве аванса за поставки нефти, добываемой на месторождениях в Агадеме, пишет американская газета.

Как свидетельствуют свежие социологические исследования американского Иститута Гэллапа, во многих странах Сахеля население на данный момент крайне положительно относится и к Китаю, и даже к России, имидж которой, несколько пострадав после начала СВО на Украине в 2022 году, успел выправиться, упоминается в материале WP.