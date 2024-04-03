NZZ: выборы президента Сенегала показывают глубину антифранцузских настроений в Африке

Новый президент Сенегала обещает пересмотреть отношения с бывшей метрополией — Францией. Если Париж откажется от условий равноправного сотрудничества, то Сенегал найдёт новых партнёров, заявил Бассиру Диомай Фай, например, в России. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung отмечает, что избрание Файя на демократических выборах показало, что антифранцузские настроения в Африке глубже, чем кажутся.
Новый президент Сенегала Бассиру Диомай Фай был избран как кандидат, обещавший «разрыв с бывшей колониальной властью Франции». Фай на выборах обещал изучить вопрос привязки курса валюты страны к евро, пересмотреть договоры на добычу рыбы с фирмами из Европы, а также договоры с ЕС на добычу газа в территориальных водах Сенегала.
Французские и африканские комментаторы отмечают, что избрание Файя стало очередным «смертельным ударом по франкофонии». Причём на этот раз антифранцузские настроения транслируют не военные путчисты, а демократически избранный президент, что «показывает, что неприятие бывшей колониальной державы шире, чем оппортунистическая пропаганда со стороны военных».
Бассиру Диомай Фай подчёркивает, что представляет новое поколение африканских политиков, которое «имеет новые запросы, требует большего равенства и уважения в наших отношениях» с ЕС и Францией, и если Париж этого не понимает, то он будет вытеснен из Африки в пользу других партнёров. Так, Фай заявил, что «не исключает сотрудничества с Россией в сфере безопасности», — отмечает Neue Zürcher Zeitung.
Политический обозреватель газеты надеется, что новый глава Сенегала окажется большим прагматиком, чем его коллеги в регионе Сахеля и не будет полностью разрывать отношения с Францией. Тем более что обе страны уже сделали смягчающие заявления в отношении друг друга, а Франция активно налаживает связи с партией Файя.
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