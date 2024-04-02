European Conservative: Европа теряет влияние в Сахеле — в отличие от России

Миссия ЕС в Нигере внезапно завершилась спустя всего год, миссия в Мали близка к завершению. Регион имеет стратегическое значение для Европы: через него осуществляется иммиграция из ряда африканских стран, пишет European Conservative. Однако европейское влияние в Сахеле слабеет, в то время как российское, напротив, растёт.

После того как европейские и американские войска покинут западную часть Сахеля, регион окажется под растущим влиянием России, пишет European Conservative. Регион граничит с южным краем пустыни Сахара и включает в себя территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

В 2023 году ЕС заключил соглашение с Нигером о поддержке нигерийских вооружённых сил в борьбе с джихадистами и защите гражданского населения страны. Но всего год спустя миссия ЕС внезапно завершилась. Решение по поводу миссии в Мали ещё не принято. Срок её продления истекает в мае, но она уже приостановлена из-за государственных переворотов и растущего влияния России в стране.

В воскресенье Нигер также объявил о прекращении многолетнего сотрудничества с США, в результате чего американские чиновники были вынуждены пересмотреть свою стратегию в регионе и попытаться договориться с лидерами страны.

Этот регион имеет стратегическое значение для Европы, поскольку через него проходит иммиграция из стран Африки к югу от Сахары: мигранты отправляются из Сенегала и Мавритании, чтобы достичь европейских берегов на Канарских островах. В этом году число мигрантов, прибывающих на Канарские острова, достигло исторического максимума.

В недавнем докладе о безопасности, подготовленном испанским правительством, также предупреждается, что нестабильность в регионе представляет угрозу безопасности Испании. В документе также говорится, что насилие уже распространяется, о чём свидетельствуют нападения джихадистов в таких странах, как Бенин или Того. Также подчёркивается «необходимость стабилизации указанного региона, чтобы не дать джихадистским группировкам возможности иметь базы для планирования террористических акций против испанских и европейских целей». Однако европейские страны теряют своё влияние в регионе, в то время как влияние России растёт.