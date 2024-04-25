Guardian: Британия опосредованно платит за российскую нефть

Миллионы баррелей топлива из российской нефти продолжают поступать в Великобританию, пишет The Guardian. Официально Лондон запретил импорт российских нефтепродуктов с декабря 2022 года. Однако как оказалось, нефть перестаёт считаться российской, если она перерабатывается в другой стране. А это, в свою очередь, даёт возможность обойти запреты.

Великобритания «помогает России расплачиваться за её войну с Украиной», пишет The Guardian со ссылкой на правительственные данные, проанализированные экологическим порталом Desmog. Оказывается, Лондон продолжает импортировать рекордные объёмы переработанной нефти, поступающей через Индию, Китай и Турцию.

И если в 2021 году объём импорта переработанной нефти в Великобританию составлял £434,2 млн, то в 2023 году — уже £2,2 млрд. При этом, как поясняет издание, именно Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, а Турция вошла в число крупнейших импортёров российской нефти после начала СВО.

Официально союзники Киева пообещали отказаться от поставок российских нефти и газа. Лондон запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Тем не менее они продолжают поступать в Британию из-за лазеек в законодательстве. Всё дело в том, что нефть перестаёт считаться российской, если она перерабатывается в другой стране. А это, в свою очередь, даёт возможность обойти запреты.

Специальная военная операция России на Украине привела к резкому скачку цен на нефтепродукты. По информации издания, в 2021 году Британия импортировала переработанную нефть из Индии на сумму £402,2 млн, в 2022-м эта сумма выросла до £1,82 млрд, а в 2023 году — до £1,5 млрд.

Импорт нефти из Китая также резко увеличился — более чем в 20 раз с 2021 года. В 2021 году он составлял £30,2 млн, в 2022-м — £395,1 млн, а в 2023-м — £663,9 млн. Даже поставки из Турции увеличились с £1,8 млн в 2021-м до £60,3 млн в 2023 году.

По мнению представителей общественной организации Global Witness, такой процесс — чистой воды «отмывание денег», который мешает Украине.

«Миллионы баррелей топлива, произведённого из российской нефти, продолжают поступать в Великобританию», — констатировала старший следователь Global Witness Лейла Стенли. «Только в прошлом году эта сделка принесла Кремлю более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не сомневайтесь, пока правительство не закроет эту лазейку, Британия помогает России оплачивать её войну с Украиной».

«Великобритания должна действовать немедленно, чтобы запретить импорт топлива, произведённого из российской нефти, и продемонстрировать искренность своей поддержки Украины», — настаивает Стенли.

Согласно официальным данным правительства, прямой импорт нефти из России сократился до нуля в 2023 году. Однако Global Witness провело собственную оценку поставок и пришло к выводу, что в 2023 году Великобритания импортировала около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, произведённых из российской сырой нефти. Причём, как отмечает издание, большая часть импорта пришлась на авиатопливо и составила 4,6 баррелей.

Из-за отказа от прямых поставок российской нефти Лондону пришлось резко увеличить импорт ископаемого топлива из авторитарных нефтегосударств, сетует The Guardian. Так, траты на импорт из Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в 2023 году увеличились на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Интересно, что Великобритания не единственная страна, покупающая нефтепродукты из российского сырья. Global Witness также выяснил, что в 2023 году Евросоюз импортировал 130 млн баррелей с заводов, перерабатывающих российскую сырую нефть. По приблизительным подсчётам, это принесло Кремлю около €1,1 млрд в виде налоговых поступлений.

На сегодняшний день именно Россия является главным поставщиком сырой нефти в Китай. В 2023 году объём торговли в этой области вырос на 24%. Это наряду с закупками нефти Индией помогло стабилизировать российскую экономику. Вопреки прогнозам западных аналитиков она сократилась лишь на 2,1% в 2022 году, вместо ожидаемых 12%.

При этом индийское правительство даже гордится своей ролью в нефтеторговле. Так, министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар заявил, что благодаря Индии удалось достичь «смягчения ситуации на нефтяных рынках». «Как следствие, мы фактически справились с глобальной инфляцией. Так что люди должны сказать спасибо», — цитирует издание слова министра.

На долю России приходится 40% индийского импорта нефти. С апреля по сентябрь 2023 года сюда поставлялось в среднем 1,76 баррелей российской нефти в день.

На третьем месте среди получателей российской нефти после Китая и Индии стоит Турция. Её также обвиняют в «маскировке» российских нефтепродуктов перед экспортом в Европу. По информации The Guardian, американские сенаторы даже предупредили, что часть нефти с турецкого завода в Дертиоле могла оказаться на американских военных кораблях.

Представитель британского министерства энергетической безопасности заявил: «Мы предприняли немедленные шаги, чтобы прекратить весь импорт российского ископаемого топлива, включая запрет на нефть и нефтепродукты, который вступил в силу в декабре 2022 года. В дополнение к предоставлению доказательств того, что товары не российского происхождения, импортёры теперь должны указывать страну последней отгрузки, чтобы гарантировать, что нефть из России не попадает в другие страны. С момента вступления запрета в силу импорт российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию не осуществлялся».