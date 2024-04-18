Bloomberg: США не успевают наказывать фирмы, торгующие российской нефтью

Санкционный режим Вашингтона даёт сбой. Его ограничения оказываются безуспешными из-за постоянного появления новых фирм, которые способствуют торговле чёрным золотом между Москвой и Нью-Дели, пишет Bloomberg.

В то время как США усиливают санкционное давление на Москву, торговля сырой нефтью между Россией и Индией стала напоминать игру «ударь крота». На смену известным торговым компаниям приходят другие, что позволяет обходить западные ограничения, пишет Bloomberg.

По данным издания, новые фирмы, которые поставляют чёрное золото из России в Индию, появляются постоянно. Эта тенденция подчёркивает трудности соблюдения международных санкций, продвигаемых Вашингтоном.

Многие из новых компаний стали торговать российскими сортами нефти лишь в последние несколько месяцев. Они образуют постоянно развивающуюся сеть перевозчиков, создавая растущую проблему для администрации Байдена, которая стремится наказать тех, кто помогает финансировать военную промышленность Кремля.

Лёгкость регистрации новых предприятий сыграла решающую роль в создании этих временных фирм. При их поддержке импорт Индии из России вырос с почти нулевого уровня перед украинским конфликтом до пика в более чем два миллиона баррелей в день в прошлом году.

По словам аналитиков, преимущество небольших торговых компаний заключается в том, что их легко заменить, поскольку многие из них существуют менее года. При этом уровень оборота создаёт головную боль надзорным органам, несмотря на то, что США вводят санкции против тех, кто принимает участие в торговле российской нефтью, в том числе по цене, превышающей потолок $60.