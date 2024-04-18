Bloomberg: США не успевают наказывать фирмы, торгующие российской нефтью
В то время как США усиливают санкционное давление на Москву, торговля сырой нефтью между Россией и Индией стала напоминать игру «ударь крота». На смену известным торговым компаниям приходят другие, что позволяет обходить западные ограничения, пишет Bloomberg.
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