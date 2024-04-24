Al Jazeera: вопреки санкциям, западная продукция широко представлена в России

В нарушение антироссийских санкций, введённых Западом, продукция большинства компаний, которые объявили о прекращении своей деятельности в России, всё ещё широко продаётся в стране, сообщает Al Jazeera. Как отмечает издание, легализация параллельного импорта позволила российским предприятиям создавать сеть альтернативных цепочек поставок через третьи страны. А компании, производящие товары, либо не захотели, либо не смогли пресечь деятельность этих неофициальных дистрибьюторских сетей.

С февраля 2022 года почти 1400 компаний объявили, что прекращают свою деятельность в России в знак протеста против российской спецоперации на Украине. Однако более чем через два года после начала конфликта продукция многих из этих компаний, в том числе самых известных во всём мире брендов, по-прежнему широко представлена в России, во многих случаях в нарушение западных санкций, показало расследование Al Jazeera длительностью несколько месяцев.

Легализация параллельного импорта позволяет российским предприятиям создавать сеть альтернативных цепочек для ввоза запрещённых товаров через третьи страны. Компании, производящие эти товары, либо не захотели, либо не смогли пресечь деятельность этих неофициальных дистрибьюторских сетей. Это издание называет одним из факторов, позволивших российской экономике выдержать санкционное давление значительно лучше, чем надеялся Запад.

По словам директора российского аналитического центра Infoline Analytics Михаила Бурмистрова, западные бренды, которые дистанцировались от России, можно условно разделить на три группы. Есть те, кто уехал и активно пытается предотвратить параллельный импорт. Есть и те, кто закрывает глаза на проблему. Но есть и такие, которые продолжают активно торговать с Россией через посредников, фактически способствуя параллельному импорту.

Как отмечает издание, согласно санкционному режиму США, компании, зарегистрированные в любой точке мира, рискуют попасть в чёрный список, если их заподозрят в оказании помощи России в уклонении от санкций. И некоторые правозащитники утверждают, что производители несут ответственность за продажу своей продукции вне зависимости от того, продаётся она в России с их согласия или нет, в соответствии с Руководящими принципами Организации Объединённых Наций в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Однако механизмы привлечения компаний к ответственности, за исключением Международного уголовного суда, ограничены и касаются только товаров двойного назначения, используемых против гражданского населения. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции ведёт базу данных об иностранных компонентах, которые якобы были обнаружены в российском и иранском вооружении на поле боя. В базе значатся тысячи наименований компаний из десятков стран, в том числе из США и многих стран ЕС. Там присутствуют такие компании, как Bosch, Hitachi, Canon и LG.