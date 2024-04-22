Reuters: Швеция призывает ввести санкции против российского «теневого флота»

В преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге глава внешнеполитического ведомства Швеции Тобиас Билльстрём призвал включить в следующий пакет антироссийских санкций меры против «теневого флота» России и запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет Reuters. При этом новостное агентство уточняет, что обсуждение очередного пакета санкций пока находится на ранней стадии и он не будет принят на встрече в Люксембурге.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что в следующий пакет санкций Европейский союз должен включить меры против «теневого флота» танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, сообщает Reuters.
«Принятие 14-го пакета санкций — одна из самых важных вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить в него запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота», — заявил Билльстрём в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Впрочем, Reuters уточняет, что обсуждение очередного пакета антироссийских санкций находится на ранней стадии и его принятие на встрече в Люксембурге не предполагается.
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