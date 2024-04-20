Washington Post: ЕС сопротивляется отъёму российских денег, опасаясь мести Москвы

19:38
Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине
Сотруднику украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.
19:35
Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием для СКА в сезоне
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самой важной встрече клуба в сезоне.
19:33
Конгрессвумен Грин: помощь Киеву уничтожит целое поколение украинцев
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что если США продолжат выделять деньги киевскому режиму, то это приведёт к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев.
19:24
Слишкович: на данный момент «Ростов» — самая стабильная команда РПЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказал мнение, что «Ростов» является самой стабильной командой РПЛ.
19:19
Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль.
19:15
Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч с «Ахматом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
19:06
Меркурис: Россия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что российские военные в ходе недавнего удара поразили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.
19:00
В Баку умер актёр Юрий Омельченко
Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни.
18:57
Слишкович: «Спартак» обратился с предложением принять команду, и я согласился
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём назначении.
18:53
Шор: власти Молдавии разрушают независимость страны ради интересов США
Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны ради интересов США.
18:42
Кремлёв доставил более 40 тонн гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Оренбурге
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прибыл в Оренбург с гуманитарной помощью.
18:42
Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 1006 см
Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке у города Ишима достиг 1006 см.
18:32
В «Спартаке» заявили, что не вступали в переговоры с Юраном о трудоустройстве
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном.
18:30
Глава Тюменской области Моор: в Ишиме завершили укрепление дамбы
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Ишиме завершили укрепление дамбы.
18:26
Гол Рыбчинского принёс «Балтике» победу над «Крыльями» в матче 25-го тура РПЛ
«Балтика» победила «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
В Палестине заявили о намерении пересмотреть отношения с США
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что власти страны пересмотрят двусторонние отношения с США в связи с американским вето по принятию Палестины в ООН.
18:08
В Орске возобновили электроснабжение в освобождённых от воды домах
Мэрия Орска заявила, что специалисты возобновили подачу электричества в многоквартирные дома, освобождённые от воды после наводнения.
18:08
Рыбакина обыграла Свёнтек и вышла в финал турнира в Штутгарте
Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана вышла в финал турнира в Штутгарте (Германия).
17:58
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 1011 см
Городская администрация Кургана заявила, что уровень воды в реке Тобол возле города снизился до 1011 см.
17:56
ЦСКА ведёт переговоры с Гайичем о продлении контракта
Раде Калдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, сообщил, что армейский клуб планирует продлить трудовое соглашение с его клиентом.
17:44
СК требует ареста отца и дяди подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино.
17:41
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал шестую победу в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» победил «Наньтун Чжиюнь» в матче седьмого тура китайской Суперлиги.
17:35
Главнокомандующий ВМФ России прибыл с визитом в Китай
Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай.
17:33
В «Пари НН» подтвердили, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в «Спартаке»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что представители «Спартака» связывались с главным тренером нижегородского клуба Сергеем Юраном.
17:27
Режим воздушной опасности отменён в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности отменён в регионе.
17:24
Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю
Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.
17:20
Карпов: Юран может стать главным тренером «Спартака»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Спартаке».
17:15
Глава Тюменской области Моор заявил о рекордном уровне воды в реке Ишим
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим превысил рекордную отметку 2017 года и достиг 997 см.
17:05
Ковальчук заявил, что пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё будущее.
17:01
Обломки двух летательных аппаратов обнаружили в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки двух летательных аппаратов обнаружены на территории региона.
17:00
Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами доброй воли
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и теннисисты являются послами доброй воли.
16:50
В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.
16:44
Минобороны: силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
16:44
Нагорный заявил, что иностранцы говорили ему о желании участвовать в Играх дружбы
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что иностранные спортсмены говорили ему о желании принять участие в Играх дружбы.
16:37
Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти
Три человека пострадали и были госпитализированы в результате возгорания в частном пансионате для пожилых в Ленинградской области.
16:32
В Курганской области зафиксировали 28 ландшафтных пожаров с начала апреля
В Курганской области прокомментировали ситуацию с ландшафтными пожарами.
16:28
Воздушная тревога расширилась ещё на две области Украины
Сирены воздушной тревоги сработали ещё в двух украинских областях.
16:28
«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
16:21
Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в Перми
Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в многоквартирном доме в Перми.
16:18
Рогов: НАТО использует Зеленского как прикрытие
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Североатлантический альянс использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России.
16:17
Комиссия спортсменов НОК Африки раскритиковала World Athletics за решение платить призовые на ОИ
Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступила с заявлением о решении Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ввести призовые для победителей Игр в Париже.
16:16
Нижегородские вузы подписали хартию проекта межвузовского кампуса
Ряд нижегородских вузов подписали хартию проекта «Межвузовский ИТ-кампус НЕЙМАРК». Документ приняли для объединения усилий, компетенций и ресурсов участников.
16:11
На Ямале рассказали об итогах арктической олимпиады «Полярный круг»
Стали известны итоги арктической олимпиады «Полярный круг». Её участниками стали школьники из Ямала, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской области.
16:09
Угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет
В правительстве Курганской области заявили, что угрозы прорыва дамбы в Кургане в районе Кировского моста пока нет.
16:04
Жители Кубани сдали 60 тысяч литров донорской крови в 2023 году
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году 50 тыс. жителей региона сдали 60 тыс. л донорской крови.
16:00
В парке «Сокольники» начали реабилитацию пяти Оленьих прудов
В парке «Сокольники» в Москве начали реабилитацию пяти Оленьих прудов, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
15:56
«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
15:56
Губернатор Чибис 23 апреля проведёт первую после нападения встречу с жителями
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во вторник, 23 апреля, проведёт первую после совершённого на него нападения встречу с жителями региона.
15:54
В Москве отреставрировали 800 памятников за 13 лет
В Москве отреставрировали около 800 памятников за последние 13 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
15:46
Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году
Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.