Washington Post: ЕС сопротивляется отъёму российских денег, опасаясь мести Москвы

Власти США продолжают подталкивать европейских союзников к конфискации замороженных российских активов. Но лидеры ЕС опасаются, что этот шаг вызовет множество негативных последствий, которые в первую очередь затронут блок, пишет The Washington Post.

На ежегодном саммите МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне американские чиновники попытались подтолкнуть европейских коллег к использованию замороженных резервов Центробанка России для помощи Украине. Но сторонам так и не удалось прийти к соглашению, пишет The Washington Post.

По словам издания, представители ЕС отказываются конфисковать российские активы. Они опасаются, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов доверие к евро и спровоцировать отток мирового капитала с континента.

Настойчивость Америки раздражает настойчивость европейские правительства. Они считают выбранный администрацией Байдена курс рискованным, поскольку подавляющее большинство активов находятся в банках блока, поэтому любые ответные меры Москвы, вероятно, обрушатся на ЕС, а не на Соединённые Штаты.

Даже если Вашингтону удастся преодолеть сопротивление европейцев, споры о потенциальном использовании российских средств не утихнут. Стороны уже показали, что не могут добиться консенсуса по конкретным пунктам предложений, подчёркивает The Washington Post.