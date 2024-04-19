WP: Россия наращивает ВПК, обходя санкции и делая ставку на проверенные системы

В то время как Украина испытывает дефицит оружия, Россия увеличивает военное производство. При этом Москва стремится массово выпускать не самое технологически сложное, но надёжное оружие, а также проверенные в бою системы, пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

По словам аналитиков, Россия увеличила военное производство и, вероятно, сможет обеспечить наступление на Украине как минимум в течение следующих двух лет. Это отрезвляющая оценка для Киева, который теряет позиции на поле битвы из-за нехватки солдат и техники, пишет The Washington Post.

Американские власти первоначально полагали, что украинский конфликт серьёзно подорвал российскую армию. Но недавно главком ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи признал, что у Москвы сейчас больше солдат, чем в начале спецоперации, а её вооружённые силы показывают «растущую способность учиться и адаптироваться к новым вызовам на поле боя как тактически, так и технологически».

Россия перевооружила свои войска, модернизировав имеющуюся технику. Она также смогла закупить необходимые для производства компоненты за рубежом, тем самым продемонстрировав способность обходить западные ограничения, отмечают эксперты.

Они утверждают, что страна не стремится развивать производство более современной боевой техники. Вместо этого она массово выпускает более простое, но надёжное вооружение, включая стрелковое оружие и снаряды, а также беспилотники, которые уже зарекомендовали себя в бою.

«России не обязательно обзаводиться самой инновационной армией в мире. Если им удалось получить несколько хорошо работающих систем, таких как «Ланцет», а затем просто жёстко продавить их производство, то это уже достаточно опасно», — рассуждает сотрудник британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.