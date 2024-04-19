Украинские компании, занимающиеся производством оружия, сталкиваются с целой вереницей проблем. Они испытывают трудности с деньгами, жалуются на бюрократическую волокиту и опасаются, что в любой момент могут подвергнуться ударам российских войск, сообщает Reuters.
С началом конфликта на Украине появились сотни предприятий, производящих оружие и военную технику. Но они испытывают трудности с финансированием и боятся попасть под усиливающиеся российские ракетные удары, пишет Reuters.
Владельцы говорят, что вкладывают собственные деньги, чтобы выжить, и эвакуируют предприятия за свой счёт, чтобы «опередить разведку» Москвы. Они призывают правительство сократить «чрезмерную бюрократическую волокиту» вокруг закупок оружия. Кроме того, некоторые из них добиваются, чтобы им разрешили экспортировать свою продукцию, поскольку правительство Зеленского не в состоянии её купить.
Промышленники также жалуются, что Минобороны Украины делает заказы только на текущий год, что затрудняет долгосрочное планирование. Они выражают недовольство, что им приходится ждать месяцами, чтобы понять, заинтересовано ли государство в покупке их продукции.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются производители, — это угроза отключения электричества. Российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая сталкивается с дефицитом боеприпасов ПВО, подчёркивает Reuters.
«Пари НН» подготовил креативный анонс к оставшимся домашним матчам в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), которые нижегородский футбольный клуб проведёт со столичными «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА.
Первая совместная Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными болезнями успешно проведена в Уганде, в её работе приняли участие представители 15 стран, а также две международные организации.
Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о подготовке бойца смешанных единоборств (MMA) Владимира Минеева, который проходит службу в зоне СВО, к боксёрскому поединку с Магомедом Исмаиловым 18 июля.
Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло поделилась мнением о высказывании президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что российские атлеты не должны ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
Россия «разбирается» с Украиной, потому что со стороны Киева создаётся угроза в адрес Москвы. Об этом заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила официальное приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, несмотря на заявления организаторов об обратном.
Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением относительно возможного получения нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже и потенциально последующей за этим действием критики в свой адрес.
Серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Александр Михайлин прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который завоевал «Арт Росс Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть.