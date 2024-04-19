Нехватка оружия и солдат лишает ВСУ надежды на отражение предстоящего наступления России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom младший редактор онлайн-медиа The Libertarian Institute Коннор Фримен. По его словам, Украина может только проводить артобстрелы, атаки дронов и вылазки боевиков на территорию России, что лишь обостряет конфликт.

Украина на смертном одре?

КОННОР ФРИМЕН, младший редактор онлайн-медиа The Libertarian Institute: Полмиллиона людей убито или покалечено так сильно, что они не могут вернуться на поле боя. Средний возраст украинского бойца теперь составляет не меньше 43 лет. Они потеряли 20 процентов территории. Сейчас поступает много различных докладов, которые говорят о том, что армия находится на грани краха. Около двух недель назад украинские высокопоставленные офицеры рассказали Politico, что линия фронта почти везде может обрушиться в любой момент, когда Россия перейдёт в наступление на любом направлении, и что они ожидают широкомасштабное наступление России поздней весной или ранним летом.

Чиновники говорят: у нас нет технических возможностей для отражения многочисленной армии, которую собирается выставить Россия, а у США и других союзников по НАТО тоже нет достаточного количества оружия, чтобы нас защитить. Украина исчерпала средства ПВО, Россия совершенствуется в разведке и всё сильнее бьёт по энергетической инфраструктуре Украины. Только недавно она уничтожила крупнейшую электростанцию — по-моему, это Трипольская ТЭЦ около Киева.

Тем временем кажется, что всё, что может сделать Украина, — это проводить атаки дронов и артобстрелы, а также посылать боевиков в гражданские зоны по ту сторону границы. На самом деле, они по-настоящему не влияют на саму войну, но обостряют конфликт, потому что каждый раз, когда они наносят удар по территории России или, например, нападают на Крымский мост, со стороны России следует массированный ответ.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.