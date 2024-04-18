Если Зеленский искренне поверил словам Запада о безоговорочной поддержке Украины, то он просто дурак, уверена ведущая Redacted. При этом только дурак мог отказаться от мирного договора, послушавшись Запад, а затем отправить свой народ на верную смерть ради того, чтобы вернуть регионы, которые даже не хотят быть частью Украины.

Разумеется, наша внешняя политика непоследовательна — но только дурак может ожидать от США последовательной внешней политики. А Зеленский, очевидно, тот самый дурак. Если бы это было не так, он бы выполнил условия мира, на которые согласился два года назад, и с тех пор людям не пришлось бы умирать.

Представьте, что вы Зеленский. У вас есть мирное соглашение, которое предполагает, что никто больше не погибнет, что в Донбассе* никто больше не подвергнется нападению со стороны вашей же собственной страны, которая атакует этот регион с 2014 года. Вам просто нужно отдать территории, которые всё равно не хотят быть частью вашей страны, и спокойно восстанавливать свою экономику. Но он этого не делает, потому что США обещают: «Эй, ты станешь национальным героем! Ты войдёшь в учебники истории, как Черчилль. Соглашайся на наш план».

А затем камеры выключаются, все уезжают, и ты остаёшься один, потерпев поражение на поле боя, среди населения, которое либо погибло, либо ненавидит тебя — вот, что он имеет на данный момент. Так что да, он действительно дурак. Разве не так? Если вы не согласны — дайте мне знать.

Давайте просто пройдёмся по тому, что мог бы сделать Зеленский, если бы не был таким эгоистом и беспокоился о спасении людей. Просто пробежимся по фактам. Смотрите: он мог бы не отдавать приказ о нападении на Крым** в 2022 году, потому что это расшевелило глав регионов Донбасса, той самой спорной территории. Эта территория, Донбасс, подвергалась нападениям украинской армии с 2014 года. Когда Зеленский вступил в должность в 2019 году, он мог бы что-то с этим сделать и остановить это — но не стал. Когда мэры Донбасса попросили Россию прийти и защитить их в 2022 году, Зеленский мог бы не бросать невинных людей навстречу российской армии, пытаясь вернуть тех, кого Украина мучала всё это время. И это только начало.

Когда весной 2022 года в Стамбуле состоялись мирные переговоры, он мог бы поддержать эти соглашения, которые привели к выводу войск из Киева, — это позволило бы жителям Донбасса жить мирно, присоединиться к России, как они просили и голосовали. Вместо этого Зеленский позволил Западу вешать себе лапшу на уши, мол, они будут продолжать помогать Украине возвращать эти земли. Но они не стали этим заниматься, даже близко к этому не подошли. Они лишь позволили заблуждениям Зеленского привести к гибели необученную армию солдат.

А теперь давайте вспомним, как обстоят дела сегодня, ведь уже прошёл почти год с начала контрнаступления, в результате которого, как нам обещали в прошлом году, Украина заберёт все эти земли обратно. Вот линия фронта, с которой они начали, — это 1 июня 2023 года, когда нам сказали, что контрнаступление началось. И вот, где они находятся сегодня. Они не вернули эти земли, совершенно. Более того, они и не должны их вернуть и снова получить возможность мучить людей в этих регионах. Всё, что они получили, так это смерти на своей стороне, а теперь молчат. Так что да, Зеленский — кровожадный дурак, и я не сочувствую его печали и тому, что он чувствует себя непопулярным Наполеоном. Абсолютно не сочувствую.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).