Hill: Украина истекает кровью, пока конгрессмены спорят о помощи

Очередная попытка спикера нижней палаты американского конгресса Джонсона протащить законопроект о помощи Украине может увенчаться успехом, однако на согласование поправок уйдёт до двух месяцев, пишет The Hill. Тем временем Украина едва сдерживает натиск российских войск и отчаянно требует помощи.

В последний раз администрация Байдена отправляла пакет военной помощи Украине в декабре и с тех пор Россия получила твёрдое преимущество в конфликте, пишет The Hill.

«Сейчас есть опасения, что, если помощь не прибудет очень быстро, Россия действительно сможет прорвать некоторые украинские линии и вернуть себе территорию», — сказала Мишель Флурнуа, которая занимала должность заместителя министра обороны по политическим вопросам во времена администрации Обамы.

Помощь США в виде 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет ПВО рассматривается как критически важная для обороны Украины, которая сейчас растянута на линии фронта протяжённостью примерно 600 миль.

Хотя демократы в значительной степени поддержали предложение спикера палаты Джонсона об иностранной помощи, его попытка разбить сенатский законопроект на составные части может замедлить процесс на несколько недель. Как заявил один из конгрессменов, это может задержать поставки оружия на два месяца и будет значить то, что «Украину по сути медленно сварят заживо».

По оценкам американских чиновников, Украина превосходит Россию по вооружению в соотношении 5 к 1. Украинские официальные лица оценивают эту цифру выше: 7 или даже 10 к 1. Это означает, что российские военные смогут выбирать, когда и где они могут атаковать Украину, и укреплять свои позиции, чтобы украинцам было ещё сложнее вернуть инициативу.