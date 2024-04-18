AP: на закупку оружия Киев получит лишь $13,8 млрд из $61 млрд, обещанного Вашингтоном

Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который среди прочего предусматривает помощь Киеву на сумму $61 млрд, пишет Associated Press. Между тем в статье отмечается, что в случае, если этот пакет будет одобрен, то из данной суммы на закупку оружия Киев получит лишь $13,8 млрд. При этом более трети будет израсходовано Вашингтоном на пополнение американских арсеналов.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил, как пишет Associated Press, долгожданный пакет законопроектов на сумму $95,3 млрд. Эти законопроекты включают в себя расходы не только на военную помощь Украине и Израилю, но и на пополнение американских арсеналов, а также на оказание гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Этот пакет хотя и походит на законодательную инициативу, одобренную сенатом в середине февраля, однако в нём имеется несколько отличий, призванных привлечь на свою сторону консерваторов палаты представителей.



Основное различие между двумя пакетами заключается в том, что законопроект палаты представителей предусматривает более $9 млрд экономической помощи Киеву в виде «прощаемых кредитов». Законопроект сената не содержит такого положения о возврате средств.



В целом помощь Киеву должна составить около $61 млрд. Республиканцы из комитета по ассигнованиям палаты представителей заявили, что более трети этой суммы будет направлено на пополнение арсенала вооружений и боеприпасов американских вооружённых сил.



Общая сумма, выделяемая Украине на закупку оружия у США, примерно одинакова в законопроектах палаты представителей и сената — $13,8 млрд.



Джонсон надеется принять представленный им пакет законопроектов уже к этим выходным, говорится в статье.