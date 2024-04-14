Экс-главком НАТО: если США так и не помогут Украине, Россия захватит ещё больше территорий
Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис призвал администрацию Байдена и американских законодателей не затягивать с помощью Украине. Как сообщает The Hill, в воскресенье Ставридис заявил, что цель Владимира Путина — «захватить» Украину, и российский президент «не остановится», пока будет видеть для этого хоть какую-то возможность.
«Мы находились в тупиковой ситуации, пока не закончилась помощь США, и в результате русские начали продвигаться вперёд», — признал бывший военный. По его словам, «ситуация не улучшится», пока Вашингтон не предоставит Киеву дополнительную помощь в размере $60 млрд, имея в виду законопроект, который вот уже несколько месяцев блокируется республиканцами в конгрессе.
В своём обращении бывший главком отметил, что для США это «не такая уж и большая сумма», а значит это не должно представлять для конгресса особых проблем. По мнению Ставридиса, если Украине так и не будет оказана дополнительная поддержка, то у Путина «есть все шансы захватить ещё больше территорий», передаёт издание.
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