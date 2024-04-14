CNN: восточноевропейцы скупают квартиры на западе как запасной вариант на случай конфликта с Россией
Жители Польши, Литвы, Эстонии и других стран всё чаще покупают недвижимость в Западной Европе. Не только потому, что они могут это себе позволить, но и потому что рассматривают это как инвестицию в свою безопасность. Ситуация на Украине вызывает «страх, что конфликт может распространиться», — указывает CNN. Риелторы, торгующие испанской недвижимостью, сообщают, что в феврале 2024 наблюдают вторую волну покупок из страха, сравнимую с первой в 2022 году.
Спусковым крючком покупок чаще всего становятся заявления западных политиков, как, например, Дональда Трампа, о том, что он не будет защищать Европу, не оплачивающую свою безопасность. Или же Дональда Туска, заявившего о «предвоенных временах в Европе».
Хотя «большинство покупают просто ради душевного спокойствия – запасной план для тех, кто достаточно богат, чтобы себе это позволить», риелторы и нотариусы сообщают, что появился спрос и «на очень маленькие квартиры».
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