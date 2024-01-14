ND: строительные компании в Германии банкротятся одна за другой, а жильё стремительно дорожает
«Эта дверь сломана, как и всё остальное в этом здании». Подобные надписи в Берлине — не редкость, пишет Neues Deutschland. Проблемы возникают и в уже построенных, частично заселённых зданиях, и там, где строительство ещё не завершено. Многие проекты заморожены.
Ожидания, что в Берлине можно сделать большой бизнес на недвижимости, похоже, не оправдались. Сообщения о банкротстве следуют одно за другим. Один из печально известных примеров — Steglitzer Kreisel, построенное в 1970-х годах 120-метровое здание, изначально административное, которое пустует с 2007 года. Строительство квартир в нём должно было завершиться не позднее конца июня 2022 года, но из этого ничего не вышло. Таких замороженных стройплощадок в немецкой столице множество.
Особый случай можно найти на Александерплац в районе Митте. Теоретически финансовые ресурсы там имеются. Тем не менее уже год ничего не происходит с проектом 150-метровой высотки, в которой планируется построить 377 элитных квартир. Основной источник дохода MonArch Group — жилищное строительство в России. По словам адвоката Детлева Штёккера, сейчас инвестор не получает заработанных там денег из-за санкций, вызванных конфликтом на Украине: «Мы ведём переговоры с потенциальными новыми партнёрами, но процесс занимает больше времени, чем ожидалось».
Другие крупные игроки в сфере аренды и недвижимости также испытывают трудности и даже не приступают к строительству. Например, жилищный гигант Vonovia несёт убытки из-за обесценивания своего жилого фонда в результате падения цен на недвижимость, которое было компенсировано продажей квартир и замораживанием строительства. Из 60 тыс. квартир, затронутых замораживанием строительства, 1,5 тыс. находятся в Берлине.
Независимо от того, будет ли найдено решение для многочисленных застопорившихся проектов, одна из самых насущных проблем берлинцев сохраняется — это постоянно растущая арендная плата. По данным за четвёртый квартал 2023 года, Берлин ставит новые рекорды по динамике цен. Арендная плата за существующие объекты уже выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составляет в среднем €13,27 за квадратный метр. Арендная плата в новостройках составляет в среднем астрономические €19,45 за квадратный метр, то есть за год она выросла на 20%. Очевидно, что доступные по цене квартиры в новостройках в Берлине не создаются — независимо от того, остановлено ли строительство.
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