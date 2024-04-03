Welt: в бедственном состоянии не только бундесвер, но и гражданская оборона Германии
МАРКУС ТЫКСЕН, ведущий Die Welt: Бундесвер должен быть снова приведён в порядок с помощью специального фонда в 100 миллиардов евро. Это известно. Однако сейчас муниципалитеты требуют, чтобы население также было лучше защищено. Ассоциация городов и муниципалитетов конкретно говорит о реактивации старых бункеров. В настоящее время в стране осталось чуть менее 600 общественных убежищ.
На первый взгляд этот нюрнбергский бункер выглядит полностью готовым к использованию. Но в случае чрезвычайной ситуации использовать его будет невозможно. В 1970-х годах он был построен для защиты 2448 человек на срок до двух недель от возможной третьей мировой войны, но он никогда не использовался.
РАЛЬФ АРНОЛЬД, председатель объединения Nürnberger Unterwelten*: Этот бункер был бы не готов к использованию, прежде всего потому, что здесь больше нет выхода для выхлопных газов от дизельного генератора, вырабатывающего электричество, но то же и с водопроводом и всем остальным. Он уже не готов к использованию. Тогдашнее федеральное правительство в 2007 году решило закрыть, законсервировать и демонтировать эти бункеры, поскольку считало, что они больше не нужны.
Решение, которое снова обсуждается в свете украинского конфликта. В Германии осталось всего 579 общественных убежищ, вмещающих около 480 000 человек. Для сравнения, в Швейцарии имеется 360 000 бункеров, и поэтому она может защитить всё своё население. Ситуация в Германии должна измениться, считают как в Ассоциации городов и муниципалитетов, так и в ХДС.
АЛЕКСАНДР ТРОМ, депутат бундестага от ХДС: Вот почему мы должны модернизировать имеющиеся у нас бункеры, оснастить их, так сказать, по последнему слову техники, а также подумать о том, как мы можем разумно создать дополнительные укрытия, например, на станциях метро, в подземных гаражах и так далее.
Как другие европейские страны защищают своё гражданское население — об этом министр обороны Писториус недавно получил представление в Финляндии. В одних только Хельсинки достаточно бункеров, используемых, например, здесь как спортивный центр, для размещения большего количества людей, чем реально проживает в городе. Показатель защиты, который в Германии, скорее всего, никогда не будет достигнут.
Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.
* Nürnberger Unterwelten — (нем.) Нюрнбергские подземные миры (прим. ИноТВ).
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