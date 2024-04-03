Welt: в бедственном состоянии не только бундесвер, но и гражданская оборона Германии

Предыдущие годы федеральное правительство Германии планомерно сокращало расходы на гражданскую оборону и ликвидировало убежища для защиты гражданского населения. В настоящее время все убежища для гражданского населения способны вместить максимум полмиллиона человек. Муниципальные власти требуют от Берлина расходов на восстановление бункеров времён холодной войны по образцу программы восстановления бундесвера.

МАРКУС ТЫКСЕН, ведущий Die Welt: Бундесвер должен быть снова приведён в порядок с помощью специального фонда в 100 миллиардов евро. Это известно. Однако сейчас муниципалитеты требуют, чтобы население также было лучше защищено. Ассоциация городов и муниципалитетов конкретно говорит о реактивации старых бункеров. В настоящее время в стране осталось чуть менее 600 общественных убежищ.

На первый взгляд этот нюрнбергский бункер выглядит полностью готовым к использованию. Но в случае чрезвычайной ситуации использовать его будет невозможно. В 1970-х годах он был построен для защиты 2448 человек на срок до двух недель от возможной третьей мировой войны, но он никогда не использовался.

РАЛЬФ АРНОЛЬД, председатель объединения Nürnberger Unterwelten*: Этот бункер был бы не готов к использованию, прежде всего потому, что здесь больше нет выхода для выхлопных газов от дизельного генератора, вырабатывающего электричество, но то же и с водопроводом и всем остальным. Он уже не готов к использованию. Тогдашнее федеральное правительство в 2007 году решило закрыть, законсервировать и демонтировать эти бункеры, поскольку считало, что они больше не нужны.

Решение, которое снова обсуждается в свете украинского конфликта. В Германии осталось всего 579 общественных убежищ, вмещающих около 480 000 человек. Для сравнения, в Швейцарии имеется 360 000 бункеров, и поэтому она может защитить всё своё население. Ситуация в Германии должна измениться, считают как в Ассоциации городов и муниципалитетов, так и в ХДС.

АЛЕКСАНДР ТРОМ, депутат бундестага от ХДС: Вот почему мы должны модернизировать имеющиеся у нас бункеры, оснастить их, так сказать, по последнему слову техники, а также подумать о том, как мы можем разумно создать дополнительные укрытия, например, на станциях метро, в подземных гаражах и так далее.

Как другие европейские страны защищают своё гражданское население — об этом министр обороны Писториус недавно получил представление в Финляндии. В одних только Хельсинки достаточно бункеров, используемых, например, здесь как спортивный центр, для размещения большего количества людей, чем реально проживает в городе. Показатель защиты, который в Германии, скорее всего, никогда не будет достигнут.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.



* Nürnberger Unterwelten — (нем.) Нюрнбергские подземные миры (прим. ИноТВ).