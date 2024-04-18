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Пелоси пожаловалась CNN на фракцию Путина в Республиканской партии

Материал представлен в переводе ИноТВ
В интервью CNN экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси похвалила своего преемника Майка Джонсона за попытки протолкнуть голосование о помощи Украине. При этом она заявила, что поражение Киева будет полностью лежать на плечах республиканцев, среди которых, по её мнению, есть множество сторонников российского президента.

Сегодня на CNN в интервью Джейку Тэпперу спикер Джонсон заявил, что Соединённые Штаты должны поддержать Украину в её борьбе за свободу, чтобы убедиться, что Владимир Путин не станет наступать на европейскую страну. Вы отдаёте ему (Джонсону. — ИноТВ) должное за его позицию?

Я имею в виду, вы слышали недовольство, которое он выражал на конференции по этому вопросу. Вы отдаёте ему должное за то, что он сейчас выступил и сказал, что речь идёт о деле исторической важности?
 
НЭНСИ ПЕЛОСИ, экс-спикер палаты представителей конгресса США: Что ж, я думаю, он поступил смело, сделав это заявление. Ведь необходимо понимать, что представители его собственной фракции — председатель комитета по разведке и председатель комитета по иностранным делам, которые пользуются уважением обеих партий, — говорили о проникновении российской пропаганды в республиканский лагерь.
 
Так что ему (Джонсону. — ИноТВ) приходится иметь с этим дело. Поэтому его слова о том, что демократия на Украине — дело, которое мы должны поддержать, — это смелое заявление.
 
Если он…
 
НЭНСИ ПЕЛОСИ: И не хочу его слишком расхваливать, чтобы не отпугнуть некоторых…
 
Нет ничего плохого в том, чтобы хвалить оппонента, если, как в этом случае, если он поступил правильно.
 
НЭНСИ ПЕЛОСИ: Нет, есть. В смысле реакции, которую он может получить со стороны своих однопартийцев.
 
Если эта помощь не пройдёт и Украина останется в текущем ужасном положении, ляжет ли ответственность за поражение Украины на республиканцев?
 
НЭНСИ ПЕЛОСИ: Да, конечно. Без сомнений. Факты таковы, что президент и сенат в двухпартийном законопроекте тщательно изложили то, что необходимо, чтобы помочь Украине защитить демократию, победить в этой борьбе. В нём также содержались другие пункты: пересмотр гуманитарной помощи в секторе Газа, поддержка самозащиты Израиля и вопросы, касающиеся Тайваня. 
 
Всё это было принято обеими партиями в сенате. Президент готов подписать двухпартийный сенатский законопроект. На протяжении нескольких месяцев мы просим палату представителей его принять. В какой-то момент за него собирались отдать голос более 300 человек. Это число уменьшается, но тем не менее его готово поддержать заметное большинство в палате. Так что это (поражение Украины. — ИноТВ) будет на совести республиканцев, которые снова покажут… 
 
В республиканском лагере существует фракция Путина. Это необходимо понять. И это, к сожалению, с чем приходится сталкиваться спикеру — с фракцией Путина, которая просто поддерживает то, что Путин говорит. Это настоящая трагедия для нашей страны.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата публикации 18 апреля 2024 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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