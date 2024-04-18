Politico: в Хорватии усилил позиции пророссийский Балканский Трамп

13:40
В «Монако» подтвердили травму Головина
В пресс-службе «Монако» сообщили, что российский полузащитник Александр Головин получил травму голеностопа.
13:36
Саммит ЕС согласился ограничить ввоз российских и белорусских сельхозпродуктов
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что саммит Евросоюза принял предложение по ограничению ввоза российских и белорусских сельхозпродуктов путём повышения тарифов.
13:35
Украинский военный сдался в плен после прочтения сброшенной с дрона записки
Украинский военнопленный Евгений Погребняк заявил, что решил сдаться после прочтения записки, сброшенной с российского беспилотника.
13:30
Песков: помощь США Киеву не способна повлиять на развитие ситуации на фронте
Помощь США Киеву не способна оказать влияние на исход развития ситуации на фронтах. С таким заявлением выступил 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:30
Вокуев включён в состав сборной России по лыжным гонкам
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной на следующий сезон.
13:30
В ФРГ заявили, что большая часть «найденных» детей с Украины въехали с опекунами
Большая часть «найденных» в Германии детей, которых украинские СМИ назвали «похищенными» Россией, въехали в ФРГ со своими законными опекунами.
13:22
Песков: Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США
Киевский режим с «поддержкой» Вашингтона должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыть американцам и военно-промышленному комплексу США.
13:17
Жамнов: Ковальчук не останется без работы, его опыт пригодится нашему хоккею
Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал будущее нападающего Ильи Ковальчука.
13:14
В МИД России предостерегли Японию от присоединения к ядерным миссиям США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что присоединение Японии к ядерным миссиям США может негативно сказаться на обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
13:12
Синоптик Вильфанд: на юго-западе Московской области выпадет 20—25 мм осадков
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что прогнозируемые сильные осадки вызваны «выходом южного циклона» в центр Европейской России.
13:12
МИД: ждём от Армении данных о военно-политических договорённостях с Западом
Москва ожидает от Еревана чёткой реакции и дезавуирования после сообщений СМИ о военно-политических договорённостях Армении с США и Европейским союзом.
13:10
Путин пообщался с губернатором Мурманской области Чибисом после покушения
Президент России пообщался с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, он вышел на работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:07
Посольство России в ФРГ не получало уведомления о задержании россиян
Посольство России в ФРГ не получало официальных уведомлений о задержании россиян на фоне сообщений в СМИ о подозреваемых в шпионаже.
13:04
L'Équipe: Головин пропустит остаток сезона из-за травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму на тренировке и пропустит остаток сезона.
12:59
В Казахстане приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины из-за паводков
Из-за паводков в Актюбинской и Атырауской областях Казахстана приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины.
12:59
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.
12:58
Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке Украины на Запорожскую АЭС
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что экспертов МАГАТЭ уведомят о попытке украинских войск атаковать станцию.
12:57
Беллингем — об игре за «Реал»: никогда и не мечтал о чём-то подобном
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказал мнение касательно выступления за мадридский клуб.
12:48
Плющев: в финале Кубка Гагарина нет фаворитов, обе команды способны выиграть
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о фаворитах в финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».
12:46
Шесть человек пострадали при обстреле Горловки ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о шести раненых при обстреле города со стороны ВСУ.
12:43
В Петербурге пьяный мужчина угрожал жильцам дома гранатой
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который угрожал гранатой жильцам одного из домов в Невском районе.
12:35
Пистиолис заявил, что российский баскетбол не удалось уничтожить
Главный тренер ЦСКА грек Андреас Пистиолис высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях.
12:31
ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС
Украинская армия подвергла атаке тренажёрный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС).
12:27
МИД: прекращение поставок оружия ВСУ покажет искренность идеи Парижа о перемирии
Франция должна прекратить поставлять вооружения на Украину, чтобы показать искренность инициативы о перемирии, с которой выступил президент республики Эммануэль Макрон.
12:26
Захарова: российский суверенитет над Южными Курилами неоспорим
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад коллег из Японии о якобы «незаконной оккупации» Южных Курильских островов, отметила, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим и не подлежит обсуждению.
12:16
Россиянка опровергла RT информацию, что пропавший миллиардер Хауб живёт с ней
Россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.
12:15
Пименов считает, что Кубок России по футболу разыграют «Ростов» и «Зенит»
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о жеребьёвке Кубка России по футболу, в которой он принимал участие.
12:14
В Самаре открывается «ЗИМфест. Наследие модернизма»
Серией бесплатных экскурсий открывается в Самаре «ЗИМфест. Наследие модернизма».
12:14
В Ленинградском зоопарке родились детёныши кошачьего лемура
В Ленинградском зоопарке рассказали о рождении двух детёнышей кошачьего лемура.
12:13
Обряд бракосочетания впервые провели в Соборной мечети Крыма
В Симферополе в Соборной мечети Крыма впервые провели обряд исламского бракосочетания — никях.
12:13
Автоэксперт Родионов дал советы по уходу за кондиционером в машине
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как ухаживать за кондиционером в машине.
12:13
Львова-Белова вручила военнослужащим в ДНР знаки «Защитник семьи и детей»
Первые знаки «Защитник семьи и детей», учреждённые в 2024 году, вручила двум военнослужащим в Донецкой Народной Республике уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
12:13
Челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения
Челябинский областной суд вынес приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, обвиняемому в надругательстве над 11-летней школьницей и её убийстве в июле 2023 года.
12:12
Нутрициолог Хлопова прокомментировала мифы о молоке
Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала о мифах, существующих в отношении молока. Согласно одному из них, молоко из тетрапака бесполезно из-за процесса пастеризации.
12:11
Терапевт Васильев заявил о важности регулярных медосмотров
Терапевт сети многопрофильных медицинских центров «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал, почему важно проходить регулярные медосмотры.
12:11
В МГТУ имени Баумана разработали покрытие авиадвигателей для Арктики
Ведущий инженер Центра компетенций НТИ Сергей Гришин рассказал о разработке на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана ударопрочного и антиобледенительного покрытия для турбореактивных двигателей, прошедшего успешные испытания в условиях Арктики.
12:10
Психолог Чилибьева высказалась об использовании смартфонов детьми
Психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева дала рекомендации, как научить ребёнка пользоваться смартфоном с пользой.
12:10
Стоматолог Дахкильгов рассказал, как правильно чистить зубы
Главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов дал рекомендации, как правильно чистить зубы.
12:09
Российские врачи сделают около десяти операций девочке из США Луне Феннер
Российским врачам предстоит сделать около десяти операций девочке из США Луне Феннер, выяснил RT.
12:09
Диетолог Кабанов назвал допустимым употребление одного стакана газировки в день
Диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рекомендовал употреблять не более одного стакана газировки в день.
12:08
Президент «Урала» Иванов: мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от «Ростова» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
12:07
Психолог Бортновская высказалась о вреде голосовых помощников для детей
Детский психолог, преподаватель психологии и педагогики на платформе «Инфоурок» Ольга Бортновская рассказала об опасности чрезмерного использования детьми голосового помощника.
12:06
Специалист Руденко дал рекомендации туристам-новичкам
Инструктор по туризму и походам Павел Руденко рассказал о подготовке к походу и правилах поведения на природе для туристов-новичков.
12:05
Биолог Марьинский: первые комары появятся в средней полосе до праздников
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что первые комары в средней полосе России появятся до майских праздников.
12:04
В Тюменской области ограничили движение большегрузов в Курган из-за паводков
На территории Тюменской области ввели ограничение для проезда транзитных грузовиков в Курганскую область. Временный запрет действует на двух участках трассы «Иртыш».
12:03
Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин определил приоритетные направления развития системы столичной медицины в рамках принятой стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
12:02
В Москве организуют еженедельные церемонии вручения первого паспорта
В Москве во всех флагманских офисах «Мои документы» теперь будут проводить торжественную церемонию вручения первого паспорта. Их будут устраивать каждую пятницу с 16:00.
12:01
Москва и Астана намерены запустить совместные программы космических исследований
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил, что Москва и Астана хотят запустить новые совместные программы по исследованию космоса.
12:00
Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы
Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на первичном рынке Москвы в I квартале 2024 года активность покупателей была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По его словам, это следствие заградительных ставок по ипотеке на вторичном рынке.
11:59
Почти треть россиян планируют провести майские праздники за городом
Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести майские праздники. Опрос показал, что почти треть респондентов (29%) проведут выходные за городом.