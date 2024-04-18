Politico: в Хорватии усилил позиции пророссийский Балканский Трамп

На прошедших парламентских выборах партия президента Хорватии Зорана Милановича заняла второе место. Этот значительный результат позволит политику, который критиковал НАТО и ЕС, а также выступал против поддержки Украины, повлиять на дальнейший курс Загреба, пишет Politico.

«Эксцентричный» президент Хорватии Зоран Миланович, получивший прозвище Балканский Трамп, стал значительной фигурой в стране. На парламентских выборах его партии удалось занять второе место по количеству полученных голосов, что позволяет ей повлиять на формирование следующего правительства и изменить политический курс Загреба, пишет Politico.

Миланович привлёк международное внимание своей критикой в адрес НАТО и Евросоюза. Кроме того, он обвинял Киев в использовании фашистского приветствия «Слава Украине». Судя по всему, риторика политика нашла отклик у избирателей. Они продемонстрировали рекордную поддержку его Социал-демократической партии (СДП), которая в течение многих лет находилась на втором плане, подчёркивается в статье.

Наблюдатели сравнивают стремительный рост популярности Милановича и его возможное возвращение на пост премьер-министра со «словацким сценарием», проводя параллели с недавним переизбранием Роберта Фицо. Оба придерживаются пророссийской позиции и выступают против единой политики блока в отношении Украины, обращает внимание издание.

Ранее поддержка западных альянсов в балканской стране была «непоколебимой». Загреб считался в Брюсселе надёжным сторонником украинского правительства, но теперь эта позиция может измениться под влиянием Милановича и его партии, опасается Politico.