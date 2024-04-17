Guardian: Хорватию ждут выборы, которые могут превратить страну в друга Москвы

Выборы в хорватский парламент, стартовавшие в среду, могут ознаменовать серьёзные изменения во внешней политике страны, пишет The Guardian. Как напоминает издание, главный кандидат от оппозиции и по совместительству президент страны Зоран Миланович отказывается выступать с прозападных позиций по целому ряду вопросов, включая помощь Украине.

В Хорватии в среду стартуют парламентские выборы, в результате которых страну может ждать отказ от прозападного вектора в самых разных вопросах, включая помощь Украине в борьбе против России, пишет The Guardian.

По информации британского издания, опросы показывают, что правящее Хорватское демократическое содружество во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем рискует по итогам голосования потерять большинство в парламенте, не удержав позиции под давлением коалиции левых и центристов, которую неофициально возглавляет президент страны Зоран Миланович.

Несмотря на целую серию коррупционных скандалов, ХДС ранее предрекали третью подряд убедительную победу — однако всё изменилось в прошлом месяце, когда Миланович внезапно бросил движению вызов. Этот шаг шокировал страну и превратил предстоящие выборы из крайне предсказуемой гонки в ожесточённое соперничество.

Обострение не пресекло даже решение Конституционного суда Хорватии, который в итоге запретил Милановичу баллотироваться, постановив, что президент не может участвовать в партийных мероприятиях, не уйдя в отставку. Миланович, назвав судей неграмотными «крестьянами», продолжил участие в агитационных мероприятиях против ХДС.

Как напоминает The Guardian, президент, помимо прочего, выступает против дальнейшего оказания помощи Киеву. Это уже породило опасения по поводу того, что в случае его победы на выборах и перехода на пост премьера страна может вступить в лагерь «друзей Москвы в ЕС», куда уже вошли Венгрия и Словакия.