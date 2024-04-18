Премьер Словакии Фицо: членство Украины в НАТО представляет опасность для Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что парламент страны не ратифицирует решение о вступлении Украины в НАТО, в случае если оно будет принято, сообщает European Conservative. Более того, Фицо призвал Европу готовиться к победе в украинском конфликте России, предупредив, что НАТО не может вмешиваться, так как это спровоцировало бы новую мировую войну.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил о своём несогласии с вступлением Украины в НАТО, а также с военным вмешательством НАТО в украинский конфликт, предупредив, что это приведёт к началу третьей мировой войны, пишет European Conservative.

«Словакии нужна нейтральная Украина, иначе мы окажемся в опасности», — заявил Фицо в ходе пресс-конференции в Братиславе, добавив, что парламент страны не ратифицирует решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

По словам Фицо, Европа должна готовиться к победе России в конфликте на Украине, при этом уточнив, что НАТО не может вмешиваться, так как это спровоцировало бы новую мировую войну. Фицо уточнил, что те территории, которые Россия взяла под свой контроль, навсегда останутся в её составе.