Цели России на Украине очевидны — ей нужно, чтобы Украина была нейтральна, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Политика США по расширению НАТО привела к войне. Россия неоднократно пыталась предотвратить, а потом и остановить конфликт с помощью предупреждений и переговоров, однако вмешались некомпетентные американцы и недалёкие циничные британцы, которые всё разрушили. Пойдя у них на поводу, Зеленский допустил роковую ошибку, которая стоила жизни сотням тысяч украинцев.

Какие цели хотела достичь Россия военными действиями на Украине?

ДЖЕФФРИ САКС, экономист: Чего Россия пытается добиться, так это держать НАТО подальше от Украины. Всё просто. Уже 25-30 лет было очевидно для тех из нас, кто наблюдал за этим, что политика Соединённых Штатов по продвижению НАТО к Украине — это то же самое, как если бы Китай стремился построить военную базу на Рио-Гранде.

Или как то, что пытался сделать Советский Союз, надеясь разместить ракетные базы на Кубе в 1962 году. В итоге это должно было привести к войне, если бы мы продолжали эти действия. Вот, почему при каждой возможности президент Путин заявлял: «У нас есть выход из этой ситуации, прекратите это провокационное поведение».

Но мы не только не прекратили. Когда украинское правительство встало на пути планов американских неоконов, — речь о правительстве Виктора Януковича, которое мешало расширению НАТО, потому что он верил, и это было мудро, в нейтральный статус Украины. Этот статус должен был стать мостом между нервничающей Россией и экспансионистским военным альянсом США.

Соединённые Штаты убрали его в феврале 2014 года. И даже после этого — хотя потом много всего случилось, США стали вооружать Украину — этнически русские регионы на востоке откололись.

Но даже уже в декабре 2021 года, как мы обсуждали, президент Путин заявил: «Слушайте, остановите расширение НАТО, мы ещё можем избежать конфликта». Тогда я разговаривал с Джейком Салливаном, другие пытались… Никто из администрации не хотел ничего слышать: они были уверены, что у них выигрышная комбинация.

Боюсь, что именно здесь проявилась некомпетентность. И потом эта специальная военная операция, начавшаяся в феврале 2022 года. Какова была её цель? Её целью был нейтралитет Украины. Очень просто. Потому что уже через шесть недель Зеленский сказал: «Хорошо, хорошо, мы будем нейтральными».

Тогда Россия ответила: «Хорошо. Можем всё обсудить. Но вы будете нейтральными». А потом вмешались Соединённые Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: «Продолжайте биться».

И Зеленский совершил роковую ошибку, фатальную для сотен тысяч украинцев. Он сказал: «Хорошо, мы отказываемся от достигнутого соглашения и продолжим биться». И это продолжается до сих пор.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.