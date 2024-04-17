Ни оружия, ни людей, ни боевого духа — Politico признаёт, что Украина «скатывается к катастрофе»
Украина действительно проигрывает, а Путин «ещё никогда не был так близко к своей цели», утверждает Politico. При этом проблем у Киева столько, что решить их, кажется, уже не представляется возможным, а мрачные настроения прочно укоренились как среди населения, так и среди официальных лиц.
Сегодня обещания Запада поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» кажутся украинцам лишь пустыми словами. Однако как отмечает издание, дело не только в том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы: из-за ослабления западной поддержки страна испытывает «опасную нехватку чего-то ещё более труднодоступного, чем снаряды, — боевого духа, необходимого для победы».
При этом в победу, кажется, уже не верят ни гражданское население, ни солдаты, ни их руководство. В последнее время такие люди, как Сырский, Кулеба и сам Зеленский публично признают, что Украина находится в крайне тяжёлом положении и без помощи Запада обречена на поражение.
Помимо оружия, западной поддержки и боевого духа, «испарился» ещё и ранний всплеск патриотизма и добровольцев, подчёркивает Politico. Сегодня те, кто ещё не бежал из страны, категорически отказываются идти на фронт и предпочитают игнорировать бушующий на востоке страны конфликт — «лишь бы вернуться к нормальной жизни».
Поэтому сегодня, по мнению издания, становится всё более очевидно: ставка Путина на то, что он сможет свести на нет сопротивление Украины и поддержку Запада, оправдывается. «Картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, — это картина страны, скатывающейся к катастрофе», — заключает Politico.
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