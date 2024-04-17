Обозреватель Bloomberg: Россия пользуется нерешительностью Запада в оказании помощи Украине

США не могут согласовать новую помощь Украине и выступают против ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, что создаёт условия для успеха российских сил в рамках конфликта, пишет обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин. На фоне нерешительности Запада Россия мобилизовала свою экономику и промышленность и продвигается на поле боя.

Нерешительность США и их союзников в оказании дополнительной помощи Украине создаёт «зону неопределённости», в которой процветает президент России Владимир Путин, пишет обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин.

Как отмечает обозреватель, конфликт продолжается вот уже третий год, однако на Западе всё ещё нет единого мнения относительно того, насколько жёстко нужно противостоять России, чтобы помочь Украине победить.

В частности, американский конгресс не может согласовать дополнительную помощь Киеву в течение полугода — и новая попытка одобрить эту помощь на этой неделе может быть сорвана внутренними разногласиями палаты представителей. Кроме того, США публично выступают против ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, опасаясь их влияния на мировые цены на нефть.

При этом Россия во главе с Путиным по-прежнему сосредоточена на своих военных целях: страна мобилизовала свою экономику и промышленность. Это позволяет российским силам добиваться успехов на поле боя, а также осуществлять удары по энергетической инфраструктуре Украины в качестве возмездия за серию ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России.