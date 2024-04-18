Daily Telegraph: Боррель призвал ЕС не надеяться на то, что США помогут Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что блоку необходимо обеспечить Украину противоракетными средствами из собственных запасов. Он добавил, что ЕС больше не может полагаться в этом вопросе на Вашингтон, сообщает The Daily Telegraph.
Брюссель не может рассчитывать только на Вашингтон и должен сам обеспечить ВСУ средствами ПВО. С таким заявлением на встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт The Daily Telegraph.
«У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные комплексы. Нам необходимо вывозить их из наших воинских частей, где они находятся на всякий случай, и отправить на Украину, где бушует война», — заявил чиновник. В противном случае, по его словам, энергосистема страны «будет разрушена» и она не сможет сражаться.
Боррель также выразил сожаление относительно того, что «внутренняя политика» Америки задерживает запланированный пакет военной помощи Киеву. «Мы не можем полагаться на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: «США всё сделают», — подчеркнул политик.
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