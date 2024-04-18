Associated Press: Китай не отвернётся от России, как бы на него ни давила Европа

Европейские лидеры добиваются, чтобы Пекин отказался от поддержки Москвы в украинском конфликте. Но им вряд ли это удастся, учитывая, что Китай вместе с Россией бросают вызов существующему миропорядку во главе с США, пишет Associated Press.

Европа хочет, чтобы Китай пошёл на две уступки: сократил торговый дисбаланс и изменил свою «относительно пророссийскую позицию» по конфликту на Украине. Но судя по всему, ЕС не удаётся достичь заметного прогресса в обоих этих направлениях, пишет Associated Press.

В последнее время ряд европейских лидеров, включая немецкого канцлера Олафа Шольца, посетили Пекин и призывали его надавить на Москву. Но их требования в целом были проигнорированы, поскольку в отличие от Запада Китай не обвиняет Россию и заявляет, что любое мирное урегулирование украинского конфликта должно учитывать её опасения, подчёркивается в статье.

По словам агентства, у Европы есть определённые основания рассчитывать, что КНР может изменить своё поведение. Страна крайне нуждается в иностранных инвестициях, чтобы стимулировать свою «застойную» экономику. Кроме того, она уже предприняла усилия, чтобы улучшить отношения с Брюсселем и Вашингтоном, несмотря на разногласия.

Но эти факторы не перевешивают более серьёзные стратегические причины, по которым Китай объединяется с Россией. Ведь он ищет альтернативу мировому порядку, возглавляемому США, и продвигает собственные компании, пытаясь стать лидером зелёных технологий, подчёркивает AP.