Associated Press: Китай не отвернётся от России, как бы на него ни давила Европа
Европа хочет, чтобы Китай пошёл на две уступки: сократил торговый дисбаланс и изменил свою «относительно пророссийскую позицию» по конфликту на Украине. Но судя по всему, ЕС не удаётся достичь заметного прогресса в обоих этих направлениях, пишет Associated Press.
Ссылки по теме
-
Bloomberg: Россия с помощью двух транспортных коридоров намерена не только ослабить западные санкции, но и стать «сердцем» международной торговли
-
Бразильский аналитик: Россия и Китай предлагают миру равенство и дипломатию, а США — вечные войны
-
Das Erste: визитом в Китай Шольц ничего не добился по вопросам Украины и Ближнего Востока
-
GT: США не могут одолеть Россию на поле боя — и отыгрываются на Китае