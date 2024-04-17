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Das Erste: визитом в Китай Шольц ничего не добился по вопросам Украины и Ближнего Востока

Материал представлен в переводе ИноТВ
Канцлеру Германии не удалось добиться больших успехов на переговорах с лидером Китая по Украине и Ближнему Востоку, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Цель Шольца — побудить Китай оказать влияние на Иран и Россию — в ходе своего визита в Пекин так и не была достигнута, а Си Цзиньпин остался для него влиятельным, но трудным партнёром по переговорам. Небольшие подвижки наметились только по экономическим вопросам.

Министр иностранных дел отправилась на переговоры в Израиль, канцлер — в Китай. Там он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Речь шла о политических посланиях, экономических сигналах и надеждах. Надежде на то, что Китай с его властью и возможностями мог бы сдержать Иран в ближневосточном конфликте, а также Россию — в украинском конфликте.

Речь была о надеждах на то, что с помощью этого визита удастся сделать хотя бы самую малость для мира во всём мире. Однако с надеждой для многих связано и подозрение, что желаемое здесь просто выдаётся за действительное: что Китай в политическом плане встанет на сторону Германии и (у него появится. — ИноТВ) понимание того, что важно и правильно. Однако об этом у Китая, по-видимому, своё собственное представление. Репортаж Йорга Эндрисса.

Как открыть двери к мирному урегулированию украинского кризиса? Канцлер Шольц прибыл на встречу к влиятельному главе Китая Си Цзиньпину в Пекине. Его приветственные слова в адрес канцлера цветисты: «Хорошо, что вы приехали весной, когда всё просыпается к жизни».

Для последующих переговоров это, однако, скорее не так. Почти три с половиной часа обсуждений, прогулка по парку, обед и чайная церемония после, а в итоге от Шольца можно было услышать только это.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Я твёрдо убеждён, что переговоры, которые мы тут провели, заложили камень в основание фундамента и будут способствовать тому, что сейчас также будут вестись переговоры по вопросам, требующим совместных дипломатических усилий.

Таким образом, канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы. Официальный представитель Китая повторил лишь минимальное требование в отношении России.

ЛИН ЦЗЯНЬ, представитель МИД Китая: Китай и Германия выступают против применения и угрозы применения ядерного оружия. Мы также выступаем против атак на атомные электростанции и другие объекты мирного атома.

Напротив, небольшие экономические успехи были достигнуты на встрече с премьер-министром Ли Цяном. Также приехавшая министр и сопровождающие министры смогли подписать соглашения, например, о развитии экологичных технологий и импорте немецкой говядины. После этого выносили столы, но в устранении торговых барьеров в Китае конкретики, напротив, прозвучало мало.

То же касается и ближневосточного конфликта, бросившего тень на этот визит. Китай поддерживает хорошие отношения с врагом Израиля Ираном и арабскими странами и стоит, скорее, на стороне Палестины. В ходе переговоров Шольцу удалось добиться лишь соглашения по одной формулировке.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Сейчас речь должна идти об обеспечении беспрепятственного и надёжного доступа гуманитарной помощи в Газу, этого требуют Китай и Германия вместе. Мы также поддерживаем координирующую роль ООН в вопросах гуманитарной помощи.

Итак, переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остаётся влиятельным, но трудным партнёром по переговорам.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.

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Das Erste Германия Европа
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