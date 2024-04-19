Директор ЦРУ: без американской помощи Украина проиграет к концу года

10:30
Посольство: российские организации работают в штатном режиме в Иране
Посольство России в Тегеране сообщило о том, что все отечественные организации в Иране работают в штатном режиме.
10:29
Валуев: глава МОК воспринимает Международную ассоциацию бокса как личную угрозу
Депутат Госдумы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о взаимоотношениях Международной ассоциации бокса (IBA) и Международного олимпийского комитета (МОК).
10:25
Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен ВС России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих Вооружённых сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
10:16
В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2023 год.
10:15
МЧС: 377 строений освободилось от воды за сутки в Орске
За сутки в Орске 377 строений освободилось от воды.
10:14
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос ещё на 4 см и достиг 1012 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12:00 (10:00 мск) пятницы, 19 апреля, вырос за четыре часа на 4 см и достиг 1012 см.
10:12
WSJ: компания Apple удалила сервисы WhatsApp и Threads из AppStore в Китае
Американская компания Apple удалила из своего магазина приложений App Store в Китае сервисы WhatsApp и Threads по соответствующему требованию китайских властей.
10:02
Подполье: ВС России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области
Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области.
10:02
Губернатор: третий член экипажа упавшего на Ставрополье самолёта погиб
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что третий член экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Красногвардейском округе, погиб.
09:59
Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новостях, в которых обсуждают погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенный шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:54
РБК: Россия удвоила долю экспорта в Африку в 2023 году
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2023 году Россия удвоила долю экспорта в Африку.
09:52
Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразил уверенность, что Владимир Зеленский разрушил Украину ради своих американских спонсоров.
09:44
«Украинская желдорога» заявила о повреждении объектов в Днепропетровской области
Компания «Украинская железная дорога» сообщила о повреждении своих объектов в Днепропетровской области.
09:42
Губернатор Бусаргин: в Саратовской области отменены парад и салют в День Победы
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что власти региона приняли решение не проводить в этом году парад и салют в День Победы из соображений безопасности.
09:33
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского, предположил, что на Западе приняли решение о ликвидации главы киевского режима.
09:30
Ганчев: жители Харьковской области ждут полного освобождения региона ВС России
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жители региона ждут полного освобождения территории силами ВС России.
09:30
Чибриков забил гол в дебютном матче в НХЛ и был признан первой звездой встречи
«Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:24
РБК: кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после требований прокатчиков
Из афиш крупных российских сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание. Данный формат использовался для показа голливудских картин ушедших из России киностудий вместе с отечественными короткометражками.
09:23
Кимаковский: в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками
Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России уничтожили укрепрайон украинской армии, в котором находились, предположительно, иностранные наёмники.
09:17
Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и обновил личный рекорд по очкам в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:15
NYT: объектом ударов по Ирану была база ВВС рядом с Исфаханом
Объектом ударов Израиля по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.
09:12
На участке фронта возле Клещеевки ВС России доставляют боекомплекты «эстафетой»
Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что на Донецком участке фронта между Клещеевкой и селом Красным военнослужащим Вооружённых сил России приходится доставлять боекомплекты «эстафетой» из-за сложного рельефа местности.
09:09
NBC: Израиль оценивает эффективность ударов по Ирану
Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану.
09:07
Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне-2023/24.
09:06
Аксёнов: парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Крыму не планируются
Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется.
09:04
В МАГАТЭ заявили, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесён
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после появления информации об ответном ударе Израиля по территории Ирана заявило, что иранским ядерным объектам не нанесён ущерб.
08:58
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»
«Миннесота Уайлд» уступил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:56
В Курганской области эвакуированы более 15 тысяч человек из-за паводков
В Курганской области эвакуированы более 15 тыс. человек в связи с паводками, информирует пресс-служба губернатора региона.
08:54
Tasnim: обстановка в Исфахане, где работает ПВО, остаётся спокойной
Обстановка в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны остаётся спокойной.
08:49
ВС Польши заявили, что из-за активности России подняли в небо авиацию
Оперативное командование польских ВС заявило, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы активности России.
08:48
Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, что позволило ему выиграть «Арт Росс Трофи».
08:45
Подполье: ВС России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде на Украине.
08:35
Горячкина и Конеру разошлись миром в 12-м туре Турнира претенденток
Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру в 12‑м туре Турнира претенденток в Торонто (Канада).
08:34
Двух лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта доставили в больницу
Двоих лётчиков с потерпевшего аварию на Ставрополье самолёта доставили в больницу.
08:31
СК: в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли более 44 млн рублей
В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы нашли более 44 млн рублей и $300 тыс., сообщили в Следственном комитете России по городу.
08:25
Лагно и Тинцзе сыграли вничью в 12-м туре Турнира претенденток
Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе в 12-м туре Турнира претенденток.
08:24
В ФРГ возобновлено расследование о пропаже владельца сети магазинов OBI Хауба
Прокуратура Кёльна вновь начала расследование о пропаже бывшего главы, владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group, Карл-Эривана Хауба.
08:20
Подполье: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с Россией
На правом берегу Днепра в подконтрольной ВСУ части Херсонской области мужчину расстреляли из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.
08:11
Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в десятом туре на Турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
08:10
Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от дронов механическими сетками
Компания «Башнефть» защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов.
08:09
Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков.
08:04
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии по выпуску танков в Омской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, которое специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем.
07:55
МО: Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье после выполнения боевой задачи
Самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.
07:45
Рогов назвал формулу Зеленского по Украине дорогой в пропасть
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал формулу Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта дорогой в пропасть.
07:38
Власти: инфраструктурный объект повреждён в Днепропетровской области
Инфраструктурный объект получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине.
07:34
В Орске в дома на некоторых улицах начали возобновлять подачу воды
Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска 19 апреля.
07:30
Найдены двое лётчиков самолёта, который упал на Ставрополье, они живы
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что двое лётчиков самолёта, упавшего на Ставрополье, найдены.
07:24
На Украине уволили представителя оперативного командования группировки «Юг» ВСУ
Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.
07:18
Минобороны: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
Системы ПВО ВС России в ночь на пятницу, 19 апреля, сбили три ракеты ATACMS над Чёрным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона над Белгородской областью.
07:14
Рогов: новые системы ПВО Patriot на Украине ждёт утилизация
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые системы ПВО Patriot на Украине ждёт утилизация.