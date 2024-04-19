Директор ЦРУ: без американской помощи Украина проиграет к концу года

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс призвал конгрессменов принять закон о дополнительном финансировании Киева. В противном случае, по его словам, Украину ждут мрачные перспективы и весьма вероятное поражение уже в этом году, пишет Politico.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс выступил с серьёзным предупреждением перед американскими законодателями. Он заявил, что если конгресс не одобрит помощь Украине сейчас, то она может проиграть войну к концу года, пишет Politico.

По словам чиновника, ВСУ способны продержаться весь 2024 год, если Вашингтон согласится на дополнительное финансирование. В противном случае перед Киевом предстанет «более ужасная» перспектива.

«Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, что Путин окажется в положении, при котором он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — отметил глава ЦРУ.

Он добавил, что поддержка Украины не ограничивается противостоянием России. «Она также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций и наших союзников и партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле речь о том, понимают ли наши противники, а также наши союзники и партнёры, нашу надёжность и решимость», — пояснил Бёрнс.