WSJ: США грозятся ввести санкции против китайских банков за участие в торговле с Россией

США работают над санкциями, которые угрожают китайским банкам и их участию в торговле с Россией, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, США введут санкции в том случае, если убедить Китай отказаться от торговли товарами двойного назначения с Россией не помогут дипломатические усилия.

США рассматривают возможность введения санкций против китайских банков, которые Пекин использует в торговле с Москвой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, речь идёт в первую очередь о тех финансовых учреждениях, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в Россию.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Пекин в надежде убедить Поднебесную отказаться от торговли чувствительными товарами с Россией. Американские официальные лица рассчитывают на то, что угроза отрезать китайские банки от доллара и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин изменить курс. Введение санкций против банков они называют одним из вариантов в случае, если дипломатические усилия не смогут убедить Пекин.

«Китай не может усидеть на двух стульях. Он не может претендовать на то, что хочет поддерживать позитивные дружеские отношения со странами Европы, и в то же время создавать самую серьёзную угрозу европейской безопасности со времён окончания холодной войны», — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 на острове Капри.

Как отмечает издание, в последнее время американские чиновники в ходе частных встреч и телефонных разговоров усилили давление на Китай, предупреждая, что готовы прибегнуть к санкциям в отношении китайских финансовых учреждений. Однако ранее, пишет WSJ, такие усилия «приводили к кратковременным результатам»: некоторые китайские банки отказались от участия в торговле с Россией, но на их место впоследствии пришли региональные учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США».

По словам американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, США также пытаются убедить европейские страны оказать давление на Китай, так как полагают, что Европа имеет большее дипломатическое влияние на Поднебесную.

При этом в Министерстве иностранных дел Китая называют американские санкции против китайских компаний за связи с Россией «экономическим принуждением и запугиванием». «Китай продолжит делать всё необходимое для надёжной защиты законных прав и интересов китайских компаний», — отметил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнюй в ходе одной из недавних пресс-конференций.