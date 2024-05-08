Вопреки ожиданиям Запада антироссийские санкции не сократили объём экспорта нефти из России, а лишь изменили географию экспорта, сделав основными её покупателями Китай, Индию и Турцию, сообщает Sky News. Более того, российская нефть продолжает поступать в страны Европейского союза и в Великобританию — только теперь не напрямую, а через такие страны, как Индия.

Одним из основных способов, с помощью которых Россия и Кремль зарабатывают деньги, является экспорт большого количества нефти по всему миру, которым они занимались долгое время и продолжают заниматься сейчас.

Собственно, если мы взглянем на общий объём экспорта российской нефти за пределы России, то увидим, что он сократился в пересчёте на евро, — заработанная с начала конфликта сумма сократилась. Но теперь взглянем на общий объём экспорта в тоннах — мы видим, что он остался примерно таким же, каким был до начала конфликта в феврале 2022 года.

В некотором смысле это странно, учитывая санкции против России. Великобритания, ЕС, США заявили, что не будут импортировать российскую нефть, и ввели ограничение цен на нефть из России. Предполагается, что из-за этого страна не должна много зарабатывать на экспорте, но, если мы взглянем на её доходы от нефти — я приведу средние данные, взгляните на эту красную линию, — среднее значение за три месяца достигло самого высокого уровня с мая 2022 года. Так что Россия по-прежнему много зарабатывает на нефти.

Но как она это делает? Дам вам подсказку. Позвольте я покажу вам, кто был основным импортёром российской нефти до начала конфликта на Украине, — это были США, ЕС и Китай. А теперь взгляните, как всё изменилось. США и ЕС больше не импортируют российскую нефть, зато основными импортёрами стали Китай, Индия и Турция.

При этом весьма интересно, что происходит потом: нефть из России поступает в такие страны, как Индия, где её перерабатывают, а затем, когда она больше не попадает под санкции, она может поступать в Европу и даже в Великобританию.

Теперь давайте взглянем на экспорт нефти из Индии в Великобританию. До конфликта на Украине он был относительно низким, — это разные виды топлива, например, авиационное топливо, дизельное топливо и так далее. А теперь посмотрите, что происходит после начала конфликта: экспорт резко возрастает. Всё это — импортируемая из Индии нефть, которой раньше не было. При этом нам известно — посмотрите на данные с нефтеперерабатывающих заводов, взгляните на красные полосы, — что значительная часть этой нефти и нефтепродуктов, будь то авиационное или дизельное топливо, которые поступают из Индии в Великобританию, начали свой путь в России в качестве сырой нефти. Единственная разница в том, что раньше нефть поступала напрямую из России в Великобританию, а теперь поступает через Индию.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.