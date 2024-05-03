Bloomberg: всё более невыполнимая задача — страховщики указали на проблемы с соблюдением потолка цен на российскую нефть

Представители отрасли морского страхования указали на возрастающие сложности с соблюдением установленного странами G7 потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg. Новостное агентство указывает на возможность фальсификации документов, подтверждающих стоимость $60 за баррель или меньше, на создание Россией «теневого флота» судов и использование собственных танкеров, а также на помощь торговых партнёров.
Политика соблюдения установленного странами G7 потолка цен на российскую нефть становится «всё более невыполнимой», пишет Bloomberg со ссылкой на представителей страховой индустрии.
Предполагается, что компании в странах «Большой семёрки» предоставляют свои суда или услуги, в том числе услуги по страхованию, для перевозки российской нефти только в том случае, если стоимость составляет $60 за баррель или меньше. Фирмы, которые предоставляют услуги, должны получить письменное подтверждение того, что стоимость ниже установленного лимита.
Однако до сих пор нет ни одного способа убедиться в подлинности этих свидетельств: по данным Argus Media Group, цены на нефть марки Urals в портах Балтии на прошлой неделе были более чем на $10 за баррель выше лимита.
Кроме того, фальсификация документов — лишь часть проблемы. Россия в последнее время стала меньше нуждаться в западных судах или услугах страхования за счёт создания «теневого флота» судов или использования собственных танкеров.
Обходить ограничения России помогают и её торговые партнёры, например Индия. Так, всего за месяц в обход западных поставщиков услуг Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию четырём российским компаниям.
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