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Bloomberg: всё более невыполнимая задача — страховщики указали на проблемы с соблюдением потолка цен на российскую нефть

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Представители отрасли морского страхования указали на возрастающие сложности с соблюдением установленного странами G7 потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg. Новостное агентство указывает на возможность фальсификации документов, подтверждающих стоимость $60 за баррель или меньше, на создание Россией «теневого флота» судов и использование собственных танкеров, а также на помощь торговых партнёров.
Bloomberg: всё более невыполнимая задача — страховщики указали на проблемы с соблюдением потолка цен на российскую нефть
АР

Политика соблюдения установленного странами G7 потолка цен на российскую нефть становится «всё более невыполнимой», пишет Bloomberg со ссылкой на представителей страховой индустрии.

Предполагается, что компании в странах «Большой семёрки» предоставляют свои суда или услуги, в том числе услуги по страхованию, для перевозки российской нефти только в том случае, если стоимость составляет $60 за баррель или меньше. Фирмы, которые предоставляют услуги, должны получить письменное подтверждение того, что стоимость ниже установленного лимита.
 
Однако до сих пор нет ни одного способа убедиться в подлинности этих свидетельств: по данным Argus Media Group, цены на нефть марки Urals в портах Балтии на прошлой неделе были более чем на $10 за баррель выше лимита.
 
Кроме того, фальсификация документов — лишь часть проблемы. Россия в последнее время стала меньше нуждаться в западных судах или услугах страхования за счёт создания «теневого флота» судов или использования собственных танкеров.
 
Обходить ограничения России помогают и её торговые партнёры, например Индия. Так, всего за месяц в обход западных поставщиков услуг Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию четырём российским компаниям.
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Bloomberg США Северная Америка
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