Британский эксперт по санкциям Том Китинг объяснил неэффективность антироссийских ограничительных мер тем, что британские производители и экспортёры не «поднимают тревогу», если видят рост продаж своей продукции в дружественные России страны, пишет Sky News. Китинг призвал экспортёров быть более активными в контроле за продажами, а не перекладывать свою ответственность на других.

Директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединённом институте оборонных исследований Том Китинг призвал британских производителей, наблюдающих рост продаж своей продукции в дружественные России страны, «поднимать тревогу», а не отправляться «праздновать в паб», сообщает Sky News.

В ходе расследования специального комитета казначейства Китинг заявил, что экспортёры должны быть более активными в контроле за своими продажами, а не возлагать эту ответственность на банки.

По его словам, это не повод отказываться от ведения бизнеса с Евразийским экономическим пространством. Вместо этого он призывает разъяснить производителям и экспортёрам в Великобритании, что если они наблюдают рост продаж, «это является основанием подать заявление о подозрительной транзакции, поднять тревогу и попросить о помощи».

Как отмечает Sky News, эти заявления Китинга прозвучали на фоне репортажа телеканала о резком росте продаж британских автомобилей соседним с Россией странам, в первую очередь Азербайджану. Причём, как было сказано в репортаже, в этом году в московских автосалонах можно было увидеть автомобили класса люкс.