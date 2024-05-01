Sky News: Россия обходит санкции — в Великобритании призвали не радоваться росту автопродаж
Директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединённом институте оборонных исследований Том Китинг призвал британских производителей, наблюдающих рост продаж своей продукции в дружественные России страны, «поднимать тревогу», а не отправляться «праздновать в паб», сообщает Sky News.
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