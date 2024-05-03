Reuters: Италия хочет получить компенсацию для фирм ЕС, пострадавших от российских санкций

02:53
Командующий ВСУ Павлюк пожаловался на превосходство России в артиллерии и в воздухе
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре в ДНР, пожаловался в интервью газете Times на полное превосходство России в воздухе, при этом оценив превосходство артиллерии как «десять к одному».
02:49
Конгрессмен Смит: действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС
Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его альтернатив.
02:46
Hill: Украина была не готова к российскому наступлению
Обозреватель американской газеты The Hill Патрик Дреннан выразил мнение, что умелые манёвры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления.
02:31
Япония и США потратят $3 млрд на разработку ракеты для перехвата гиперзвукового оружия
Япония и США планируют потратить около $3 млрд на совместную разработку новой ракеты, призванной перехватывать гиперзвуковые цели.
02:25
Конгрессмен: часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся
Руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение в интервью журналу Foreign Policy, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».
02:11
Минцифры планирует штрафовать операторов за нарушение оказания услуг иностранцам
Минцифры России предложило штрафовать операторов от 1 млн руб. до 2 млн руб. за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам.
01:49
Пентагон: военные США уничтожили три БПЛА в подконтрольном хуситам районе Йемена
Американские военные уничтожили три беспилотника в подконтрольном хуситам районе Йемена.
01:34
МЧС: в Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован.
01:22
Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью журналу The Economist, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.
01:18
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье.
01:08
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников.
01:00
Reuters вновь опубликовало новость с заявлением Кэмерона, которую ранее отозвало
Агентство Reuters вновь опубликовало интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Киева есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.
00:50
Открытое горение в промзоне на востоке Москвы ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-производственном здании на востоке Москвы.
00:48
«Ъ»: Крымский мост подорвали самодельной бомбой мощностью в 10 тонн тротила
Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 т тротила.
00:35
Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на обслуживание самолётов B-2
Министерство обороны США заключило контракт в размере до $7 млрд с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2.
00:30
Восемь сирийских военных пострадали при атаке Израиля на южный пригород Дамаска
Восемь сирийских военных получили ранения в результате атаки Израиля на южный пригород Дамаска.
00:26
Число погибших при обрушении автомагистрали на юге Китая возросло до 48
Количество погибших при обрушении скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая возросло до 48.
00:13
ЦПВС: БПЛА коалиции США за апрель 103 раза допускали нарушения над Сирией
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов заявил, что беспилотники международной коалиции во главе с США в течение апреля 103 раза нарушили протоколы деконфликтации.
00:07
Меркурис: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о растущей панике
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки войск на Украину говорят о панике среди западных стран.
00:03
На Украине обяжут участвовать в мобилизации органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления на Украине будут обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации.
00:00
«Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Лиги конференций
«Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
23:59
«СТРАНА.ua»: в небе над Украиной наблюдают странное свечение
Странное свечение наблюдается в небе над территорией Украины.
23:55
«Байер» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
«Байер» нанёс поражение «Роме» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
23:50
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Марселем» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
«Аталанта» и «Марсель» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
23:50
В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
Возгорание в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.
23:40
Оливейра — о реванше с Махачевым: я хочу драться за пояс
Бразильский боец UFС Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с чемпионом организации россиянином Исламом Махачевым.
23:40
В краснодарском Темрюке собака напала на 15-летнюю девочку
В городе Темрюк Краснодарского края домашняя собака покусала лицо 15-летней девочке.
23:32
Фотовыставка «Битва за Крым: путь к освобождению» открылась в Симферополе
Фотовыставка «Битва за Крым: путь к освобождению», посвященная 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков, открылась в Симферополе.
23:30
Жители Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году
Более 200 тыс. жителей Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
23:29
В Кузбассе может появиться филиал Большого театра
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в Кузбассе.
23:25
В Минторговли Турции подтвердили прекращение торговли с Израилем
В Министерстве торговли Турции подтвердили решение страны прекратить торговые отношения с Израилем.
23:23
Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о реализации своей команды в матче Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
23:20
Фицо: Словакия не отправит военных на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.
23:10
Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева на первый матч Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
23:10
Pornhub зарегистрировался в качестве налогоплательщика на Украине
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что владеющая PornHub компания стала официально плательщиком налогов на Украине.
22:55
Подоляк: нужно общее решение стран ЕС о возвращении в страну украинских мужчин
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает, что страны ЕС примут решение о возвращении украинских мужчин из-за границы.
22:54
Чалов — о ничьей с «Зенитом» в Кубке России: ЦСКА обязан доводить такие игры до победы
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о ничьей с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
22:44
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
В МЧС заявили, что к тушению возгорания в административном здании на востоке Москвы привлекли авиацию.
22:38
Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде
Представитель Чехии Иржи Легечка поддержал российского теннисиста Даниила Медведева после снятия с четвертьфинального матча «Мастерс» в Мадриде (Испания).
22:33
В Херсоне произошли взрывы
Во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.
22:29
Митингующие против закона об иноагентах перекрыли в Тбилиси набережную
Участники демонстрации против законопроекта об иностранных агентах перекрыли в Тбилиси левую набережную реки Кура в районе моста Царицы Тамары.
22:26
Психолог Мухина рассказала, как помочь ребёнку определиться с профессией
Психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, как помочь ребёнку выбрать профессию.
22:20
Заболотный — о новом контракте с ЦСКА: никаких подвижек
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о контракте с армейским клубом.
22:19
Автоэксперт Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух. К примеру, это проблемы с ходовой частью, некоторыми узлами и агрегатами.
22:19
Прокуратура начала проверку по факту пожара на востоке Москвы
Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку по факту пожара в административном трёхэтажном здании в Москве.
22:14
Большинство россиян красят яйца луковой шелухой
Согласно новому исследованию, большинство россиян (55%) красят яйца луковой шелухой.
22:09
Диетолог Соломатина посоветовала не есть кулич на ужин
Диетолог Елена Соломатина выразила мнение, что кулич не стоит есть на ужин.
22:09
Московский производитель нарастил выпуск средств защиты растений
Столичный производитель средств защиты растений и агрохимикатов нарастил производство гербицидов избирательного действия в рамках нацпроекта «Производительность труда».
22:08
В Музее Победы рассказали о мероприятиях к 9 Мая
В столичном Музее Победы анонсировали праздничные мероприятия к 9 Мая.
22:07
Для тушения пожара в Москве запросили авиацию
Для тушения возгорания в трёхэтажном административно-производственном здании в Москве запросили авиацию.