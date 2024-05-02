Associated Press: США расширили список санкций против России

Министерство финансов США обнародовало новый пакет санкций против России — в него вошли 29 физических и более 250 юридических лиц из нескольких стран, передаёт Associated Press. В ведомстве уточнили, что меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому военно-промышленному комплексу, а также в помощи Москве в обходе санкций.

Соединённые Штаты ввели новые антироссийские санкции против сотен физических и юридических лиц, сообщает Associated Press со ссылкой на документацию, обнародованную Министерством финансов США.

Как уточнили в ведомстве, эти меры затронули тех, кого в Вашингтоне подозревают в причастности к российскому военно-промышленному комплексу, а также в помощи Москве в поиске обходных путей для ранее введённых санкций. За помощь в обходе антироссийских санкций минфин ввёл санкции в отношении компаний из Китая, Азербайджана, Бельгии, ОАЭ, Словакии и Турции.

В частности, под новые санкции попали импортёры хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы, которые используются для производства пороха, ракетного топлива и других взрывчатых веществ, российские государственные структуры и лица, связанные с программами создания химического и биологического оружия, а также компании, связанные с российскими проектами по строительству в сфере природного газа.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что эти действия «ещё больше подорвут и ослабят военные усилия России, так как они будут нацелены на её военно-промышленную базу и сети уклонения от санкций, которые помогают ей в снабжении».

Впрочем, Associated Press напоминает, что в России западные санкции против страны называют «незаконными» и «неэффективными».