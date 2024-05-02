WSJ: слабость Байдена подтолкнула Китай перейти обозначенную США красную черту по Украине

Китай перешёл обозначенную администрацией президента США Джо Байдена красную черту по Украине, став «поставщиком номер один» для российского военно-промышленного комплекса. Теперь, как отмечает обозреватель The Wall Street Journal Мэттью Поттингер, Байдену придётся выбирать из двух зол меньшее: ввести против китайских компаний реальные санкции или применить чисто символические ограничительные меры.

18 марта 2022 года, через три недели после начала украинского конфликта, президент США Джо Байден предостерёг Китай не оказывать «материальной помощи» России в её спецоперации на Украине. В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен признал, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин проигнорировал это предупреждение. Блинкен назвал Китай «поставщиком номер один» для российского военно-промышленного комплекса, и заявил, что эта помощь позволила России «существенно изменить» ход конфликта.

Что бы ни решил предпринять Байден дальше, это будет иметь решающее значение для глобальной безопасности и стабильности, предупреждает бывший заместитель помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер в своей статье для The Wall Street Journal.

Поттингер видит у администрации Байдена всего два варианта реакции на действия Китая. Первый вариант заключается в введении реальных санкций в отношении крупнейших китайских банков и системообразующих компаний. Однако это грозит издержками экономике США. Вторым вариантом обозреватель называет введение чисто символических ограничительных мер. Это, в свою очередь, сигнализирует о «крахе решимости Америки» и позволит Пекину увидеть историческую возможность подорвать позиции Запада.

Виной тому, что теперь Вашингтону приходится выбирать из двух зол меньшее, Поттингер считает слабость Байдена. Как он отмечает, Пекин был осторожен, стараясь не переходить красную черту в 2022 году. Но в 2023 году, когда администрация Байдена применила лишь символические санкции к иранским компаниям, которых обвинила в предоставлении беспилотников России, Китай, вероятно, решил, что бахвальство Байдена было лишь блефом.

В марте 2023 года Си Цзиньпин посетил Россию в знак солидарности с президентом Владимиром Путиным, что Поттингер называет переломным моментом в украинском конфликте, который «фактически превратился в опосредованную войну Китая с Западом».